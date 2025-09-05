Ο λόγος που ο Λιονέλ Μέσι δεν θα βρεθεί στην αποστολή της Αργεντινής για τον εκτός έδρας αγώνα με το Εκουαδόρ.

Ο Λιονέλ Μέσι, που έπαιξε τα ξημερώματα της Παρασκευής (05/09) πιθανότατα το τελευταίο του εντός έδρας παιχνίδι με την φανέλα της Αργεντινής, δεν θα αγωνιστεί ούτε στο τελευταίο ματς της «Αλμπισελέστε» στα προκριματικά του Μουντιάλ της Νοτίου Αμερικής, που θα είναι εκτός έδρας κόντρα στο Εκουαδόρ την Τετάρτη (10/09-02:00).

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ αποφάσισε από κοινού μαζί με τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Λιονέλ Σκαλόνι να επιστρέψει πίσω στην Φλόριντα για να ξεκουραστεί για την συνέχεια των υπόχρεώσεων του με την Ίντερ Μαϊάμι, μιας και προέρχεται από τραυματισμό και παρ' ότι τώρα είναι καλά, δεν θα ήθελε να επιβαρυνθεί παραπάνω.

Οι δηλώσεις του Μέσι και του Σκαλόνι για την απουσία του στο ματς με το Εκουαδόρ

Μέσι:

«Μίλησα με τον Λιονέλ. Αποφάσισε να με αφήσει να ξεκουραστώ. Έρχομαι από τραυματισμό. Αν και είμαι καλά τώρα, προτιμούμε να μην ταξιδέψω και να μην παίξω άλλο ένα παιχνίδι, ώστε να μπορέσω να προετοιμαστώ για ό,τι έρχεται, κάτι που είναι σημαντικό.

Παίζουμε στο MLS, αυτός είναι ένας στόχος. Ελπίζω να είμαι καλά.

Είχα τον τραυματισμό που με κράτησε εκτός για 15 ημέρες, μου έκοψε τον ρυθμό, δεν ένιωθα ξανά άνετα. Έχω μια μεγάλη πορεία μπροστά μου.

Ελπίζω να τελειώσω καλά τη χρονιά και στη συνέχεια να ξεκινήσω καλά την προετοιμασία

Σκαλόνι:

«Δεν πρόκειται να ταξιδέψει στον Ισημερινό. Ήταν κουρασμένος στο τέλος. Έπρεπε να είχε αποχωρήσει, αλλά έμεινε λόγω της συναισθηματικής φύσης του αγώνα και επειδή είχαμε ήδη συζητήσει ότι θα έπαιζε ολόκληρο το παιχνίδι.

Ήταν αρκετά κουρασμένος στο τέλος. Δεν πρόκειται να έρθει στον Ισημερινό. Αξίζει να περάσει χρόνο με την οικογένειά του».