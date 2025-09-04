Προπονητής Λευκουρωσίας: «Ο Γιοβάνοβιτς άλλαξε το στιλ της Ελλάδας, έχουμε ετοιμαστεί για να είμαστε ανταγωνιστικοί»

Ο Ισπανός τεχνικός των Λευκορώσων έδειξε με τον τρόπο του πόσο καλή θεωρεί την Εθνική μας ομάδα, που θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή.

Ο Κάρλος Αλός στη συνέντευξη Τύπου πριν το Ελλάδα - Λευκορωσία τόνισε μεταξύ άλλων: «Καταλαβαίνουμε πως θα έχουμε ένα σκληρό κα δύσκολο παιχνίδι με την ελληνική ομάδα. Είναι μία πολύ καλή ομάδα. Ο νέος τους προπονητής (Γιοβάνοβιτς) άλλαξε το στιλ της ομάδας. Έχει εμπειρία δουλεύοντας σε ελληνικές ομάδες και ξέρει καλά τους παίκτες και τη νοοτροπία τους.

Φυσικά θα είναι γεμάτο το γήπεδο και αυτό θα δυσκολέψει το έργο μας. Τα αντιλαμβανόμαστε όλα αυτά, σεβόμαστε τον αντίπαλο και θα κοιτάμε κάθε ματς χωριστά. Έχουμε ετοιμαστεί για να είμαστε ανταγωνιστικοί και θέλουμε - όπως όλοι - να πετύχουμε. Δεν θέλω να μιλάω για φαβορί ή να αναφέρομαι σε φαβορί και ειδικά τώρα στο ξεκίνημα».