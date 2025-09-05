Ο έμπειρος τεχνικός της Εθνικής μας ομάδας παραδέχθηκε στις δηλώσεις του ότι έχει προβληματισμούς για την κατάρτιση της αρχικής 11άδας για τον αγώνα με τη Λευκορωσία.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ως προπονητής στην Εθνική μας ομάδας έχει αποδείξει πως παρότι έχει συγκεκριμένες σταθερές πιστεύει και ποντάρει και στα νέα πρόσωπα. Αναφορικά με τα πλάνα του ως προς το Ελλάδα - Λευκορωσία υπάρχουν ήδη ορισμένοι προβληματισμοί, όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος στη συνέντευξη Τύπου στο γήπεδο Καραϊσκάκη.

Αρχικά να θυμίσουμε τους παίκτες που έχουν επιλεγεί για τους αγώνες της Εθνικής με Λευκορωσία (05/09, 21:45) και Δανία (08/09, 21:45) στο Καραϊσκάκης για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 :

TEΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ: Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς και Κωνσταντίνος Τζολάκης

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ: Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, Παντελής Χατζηδιάκος, Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Λάζαρος Ρότα, Γιώργος Βαγιαννίδης, Δημήτρης Γιαννούλης και Κώστας Τσιμίκας

ΜΕΣΟΙ ΚΑΙ ΕΞΤΡΕΜ: Μανώλης Σιώπης, Χρήστος Ζαφείρης, Πέτρος Μάνταλος, Χρήστος Μουζακίτης, Δημήτρης Κουρμπέλης, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Γιώργος Μασούρας, Δημήτρης Πέλκας, Χρήστος Τζόλης, Γιάννης Κωνσταντέλιας και Τάσος Μπακασέτας

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ: Φώτης Ιωαννίδης, Βαγγέλης Παυλίδης και Τάσος Δουβίκας.

Ως προς την αρχική 11άδα εν μέσω των δοκιμών του κόουτς υπάρχουν αρκετά ή έστω ορισμένα ερωτήματα. Ο Τζολάκης είναι το φαβορί ως επιλογή κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα φαβορί είναι η τετράδα των Τσιμίκα (τραυματίας ο Γιαννούλης και κλήθηκε ως έξτρα επιλογή ο Κυριακόπουλος), Βαγιαννίδη, Κουλιεράκη και Μαυροπάνου.

Για τη μεσαία γραμμή οι βασικές υποψηφιότητες είναι των Κουρμπέλη, Ζαφείρη και Μπακασέτα, χωρίς να αποκλείεται η παρουσία του Κωνσταντέλια στην αρχική ενδεκάδα. Οι Καρέτσας, Τζόλης και Παυλίδης είναι οι επικρατέστεροι για τη «βασική» ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας, ενώ υπάρχουν και οι επιλογές των Ιωαννίδη, Πέλκα και Μασούρα (και όχι μόνο γενικότερα).