Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Το Gazzetta στην προπόνηση της Εθνικής ομάδας (vid)
Με το μυαλό στην Αμερική και το ερχόμενο Μουντιάλ που θα διεξαχθεί στην συγκεκριμένη ήπειρο, η Εθνική ανδρών πραγματοποίησε την τελευταία προπόνηση πριν την αναμέτρηση με την Λευκορωσία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα υποδέχεται την Παρασκευή τους Λευκορώσους με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να μην αντιμετωπίζει κάποιο σχετικό πρόβλημα. Το Gazzetta βρέθηκε στην προπόνηση και με σχετικά βίντεο σας βάζει στο κλίμα.
Το Gazzetta στην προπόνηση της εθνικής. pic.twitter.com/HmdjrBkMvz— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 4, 2025
Πριν την προπόνηση υπήρξε και η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου με τον Σέρβο τεχνικό να αναφέρει πως έχουν αλλάξει πλέον οι απαιτήσεις από την ομάδα και πως όλοι θέλουν να είναι ανάμεσα στις ομάδες που θα βρεθούν στο Μουντιάλ.
Από την πλευρά του ο αρχηγός Τάσος Μπακασέτας στάθηκε και αυτός στην ανάγκη να επιστρέψει η Εθνική μας σε μία μεγάλη διοργάνωση, ενώ έπλεξε και το εγκώμιο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Το Gazzetta στην προπόνηση της εθνικής. pic.twitter.com/wIRTvw77YJ— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 4, 2025
