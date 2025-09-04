Πελίστρι: «Χαρούμενος στον Παναθηναϊκό, αποκτώ πολύτιμη εμπειρία»
Ο Φακούντο Πελίστρι παραχώρησε δηλώσεις στην συνέντευξη Τύπου που προηγήθηκε του αγώνα της εθνικής Ουρουγουάης με το Περού (09/05-02:30) για τα προκριματικά του Μουντιάλ και αναφέρθηκε και στον Παναθηναϊκό .
Ο Ουρουγουανός εξτρέμ του «τριφυλλιού» ρωτήθηκε για το πως τα πηγαίνει στην Ελλάδα και τόνισε πως εκείνος είναι χαρούμενος που βρίσκεται στους «πρασίνους», αφού παίζει σ' ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και συλλέγει πολύτιμες εμπειρίες.
Οι δηλώσεις του Πελίστρι
« Είι η λίγκα είναι αρκετά ανταγωνιστική. Όταν ένας παίκτης αποκτά εμπειρία, αυτό είναι πάντα καλό και τον βοηθάει όταν έρχεται στην εθνική ομάδα. Από την πλευρά μου, θα προσπαθώ πάντα να βοηθάω την ομάδα όσο μπορώ, αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά μου: παίζοντας ως εξτρέμ, χρησιμοποιώντας την ταχύτητά μου, προσπαθώντας να ξεφύγω από τον " "
🗣️ Facundo Pellistri at a press conference: the values he inherited from another generation and seeks to pass on, the importance of playing time for his club, and what the Club World Cup taught him.— OVATION (@ovacionuy) September 3, 2025
📹 @CasuriagaNahuel pic.twitter.com/mRDyfc2zxA
