Κορυφώνεται το ενδιαφέρον των Ελλήνων φιλάθλων για το ματς της Εθνικής με τη Λευκορωσία την ερχόμενη Παρασκεή στο Γ. Καραϊσκάκης.

Η μάχη για την πρόκριση στο Μουντιάλ του 2026 αρχίζει.

Η Ελλάδα θα διεκδικήσει την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα φιλοξενηθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού με αντιπάλους τις Λευκορωσία, Δανία, Σκωτία.

Η πρεμιέρα της είναι την ερχόμενη Παρασκευή με τη Λευκορωσία στο Γ. Καραϊσκάκης στις 21.45 και το ενδιαφέρον των Ελλήνων φιλάθλων κορυφώνεται. Αυξητική πορεία, λοιπόν, παρουσιάζει η διάθεση των εισιτηρίων της πρεμιέρας της Εθνικής στα προκριματικά του Μουντιάλ.

Σήμερα οι πωλήσεις έφτασαν στις 15.000 συνολικά, δηλαδή 5.000 εισιτήρια, σε σχέση με χτες, έχουν βρει κάτοχο κι αναμένεται να κλιμακωθούν αύριο και τη μέρα του αγώνα.

Οι διεθνείς και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς περιμένουν ένα ακόμα sold out, ώστε να ξεκινήσει νικηφόρα η Εθνική. Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό, στον δρόμο για την Αμερική και οι παίκτες και το τεχνικό τιμ έχουν ανάγκη τη στήριξη και τη θετική αύρα των Ελλήνων φιλάθλων.

Όσοι επιθυμούν να προμηθευτούν εισιτήρια μπορούν να το πράξουν στον συγκεκριμένο σύνδεσμο http://pame-ethniki.gr.