Το απόγευμα της Τρίτης (2/9) θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων για τα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδας με τη Λευκορωσία (5/9, 21:45) και τη Δανία (8/9, 21:45) στο Φάληρο.

Η Εθνική Ελλάδας είναι έτοιμη να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 και ξεκινάει τις υποχρεώσεις της με δυο εντός έδρας αναμετρήσεις. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα αντιμετωπίσει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» αρχικά τη Λευκορωσία (5/9, 21:45) και εν συνεχεία τη Δανία (8/9, 21:45).

Οι Γαλανόλευκοι έχουν στόχο το 2/2 και σε αυτήν τους την προσπάθεια θα χρειστούν την ώθηση των Ελλήνων φιλάθλων, οι οποίοι όπως είναι δεδομένο έχουν αγκαλιάσει την προσπάθεια που γίνεται από την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Το πακέτο εισιτηρίων για τα τρία εντός έδρας ματς που έβγαλε η ΕΠΟ ξεπέρασε κάθε προσδοκία και από το απόγευμα της Τρίτης (2/9, 17:00) θα αρχίσει η διάθεση των απλών εισιτηρίων για τους αγώνες με τη Λευκορωσία και τη Δανία.