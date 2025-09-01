Η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται για τα κρίσιμα προκριματικά, με τους παίκτες να ζητούν τη στήριξη του κόσμου μέσα από ένα χαρούμενο video.

Με βλέμματα αποφασισμένα, χαμόγελα στα πρόσωπα και μηνύματα ενότητας, οι διεθνείς της Εθνικής Ελλάδας έδωσαν το παρών στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας ενόψει των δύο κομβικών αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η "γαλανόλευκη" μάζεψε ξανά τα κομμάτια της τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, και το πρώτο βήμα έγινε σε καλό κλίμα, με όλους να δείχνουν συνειδητοποιημένοι και... πεινασμένοι για την πρόκριση. Μπροστά τους, δύο κρίσιμες αναμετρήσεις: με τη Λευκορωσία στις 5/9 και τη Δανία στις 8/9.

Δείτε το VIDEO που ανέβασε η Εθνική Ελλάδας στα social media, όπου οι διεθνείς απευθύνουν κάλεσμα στον κόσμο να σταθεί δίπλα στην ομάδα και στέλνουν τις καλύτερες ευχές τους πριν από τα κρίσιμα παιχνίδια.