Η ζήτηση των Ελλήνων φιλάθλων για το πακέτο εισιτηρίων των αγώνων της Εθνικής Ελλάδας ξεπέρασε τις προσδοκίες.

Μέχρι την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου και ώρα 16.30 θα υπάρχει η δυνατότητα στις φίλες και στους φίλους της Εθνικής Ελλάδας να εξασφαλίσουν μόνιμη θέση στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τους αγώνες της προκριματικής φάση του Μουντιάλ.

Η διάθεση των πακέτων εισιτηρίων για τα παιχνίδια με Λευκορωσία, Δανία, Σκωτία άρχισε τέλος Ιουλίου και η απήχησή της ξεπέρασε τις προσδοκίες, επιβεβαιώνοντας την εντυπωσιακή επανασύνδεση των φιλάθλων με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Η διαδρομή για την επιστροφή της Εθνικής σε Μουντιάλ αρχίζει την ερχόμενη Παρασκευή 5/9 (Ελλάδα-Λευκορωσία 21.45) και συνεχίζεται την Δευτέρα 8/9 (Ελλάδα-Δανία 21.45).

Θυμίζουμε την ανακοίνωση της ΕΠΟ: «Η ΕΠΟ ανακοινώνει την έναρξη πώλησης πακέτων εισιτηρίων για τους τρεις εντός έδρας αγώνες της Εθνικής Ομάδας στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 με την Λευκορωσία, τη Δανία και τη Σκωτία στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η διάθεση πακέτων εισιτηρίων αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση προς τους φιλάθλους που βρίσκονται σταθερά δίπλα στην Εθνική Ομάδα και έχουν συμβάλει καθοριστικά στη δυναμική που καταγράφεται τον τελευταίο χρόνο και έχει οδηγήσει σε αλλεπάλληλα sold out.

Με δεδομένη την καθολική εμπιστοσύνη σε μια ομάδα που όχι απλώς νικά αλλά εμπνέει, η ΕΠΟ δίνει τη δυνατότητα στους φιλάθλους να εξασφαλίσουν τη θέση τους σε όλα τα ματς από σήμερα.

- Πακέτο ενηλίκων από 60€

- Παιδικό πακέτο (γεννηθέντες/είσες 2010 και έπειτα) από 30€

Μπείτε ΕΔΩ ή ΕΔΩ και επιλέξτε τη θέση σας

Πρόγραμμα αγώνων

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025, 21:45

Ελλάδα - Λευκορωσία

Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025, 21:45

Ελλάδα - Δανία

Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025, 21:45

Ελλάδα - Σκωτία».