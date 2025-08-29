Με Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι και επιστροφή Κεντζιόρα οι κλήσεις της εθνικής Πολωνίας

Ο Τόμας Κεντζιόρα πανηγυρίζει το γκολ στη Λεωφόρο

Την επιστροφή του στόπερ του ΠΑΟΚ, Τόμας Κεντζιόρα περιλάμβανε η αποστολή της εθνικής ομάδας της Πολωνίας για τα παιχνίδια κόντρα σε Ολλανδία και Φινλανδία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Το πρωί της Παρασκευής (29/08) έγιναν γνωστές οι κλήσεις της εθνικής ομάδας της Πολωνίας για τα δύο παιχνίδια ενάντια σε Ολλανδία (04/09) και Φινλανδία (07/09) για τη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 που θα διεξαχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Η 25μελής αποστολή του Πολωνού τεχνικού Γιάν Ουρμπάν περιλάμβανε τους «πράσινους» Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι και Κάρολ Σφιντέρσκι, ενώ χαρακτηριστική είναι και η επανεμφάνιση στις κλήσεις του 31χρόνου οπισθοφύλακα του ΠΑΟΚ, Τόμας Κεντζίορα, για πρώτη φορά μετά από τον Οκτώβριο του 2023.

Φυσικά από την αποστολή δε θα μπορούσε να λείπει και ο 37χρόνος σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

🆕 POWOŁANIA
Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił listę zawodników powołanych na wrześniowe zgrupowanie oraz mecze z Holandią i Finlandią. 🇵🇱 pic.twitter.com/blvOPazlFK

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

