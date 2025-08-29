Με Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι και επιστροφή Κεντζιόρα οι κλήσεις της εθνικής Πολωνίας
Το πρωί της Παρασκευής (29/08) έγιναν γνωστές οι κλήσεις της εθνικής ομάδας της Πολωνίας για τα δύο παιχνίδια ενάντια σε Ολλανδία (04/09) και Φινλανδία (07/09) για τη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 που θα διεξαχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.
Η 25μελής αποστολή του Πολωνού τεχνικού Γιάν Ουρμπάν περιλάμβανε τους «πράσινους» Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι και Κάρολ Σφιντέρσκι, ενώ χαρακτηριστική είναι και η επανεμφάνιση στις κλήσεις του 31χρόνου οπισθοφύλακα του ΠΑΟΚ, Τόμας Κεντζίορα, για πρώτη φορά μετά από τον Οκτώβριο του 2023.
Φυσικά από την αποστολή δε θα μπορούσε να λείπει και ο 37χρόνος σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.
🆕 POWOŁANIA
Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił listę zawodników powołanych na wrześniowe zgrupowanie oraz mecze z Holandią i Finlandią. 🇵🇱 pic.twitter.com/blvOPazlFK
— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) August 29, 2025
