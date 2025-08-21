Εθνική Ελλάδας: Ξεκίνησε η πώληση των εισιτηρίων για τα ματς με Λευκορωσία, Δανία και Σκωτία

Η Εθνική ομάδα ετοιμάζεται να μπει στη μάχη των προκριματικών για το Μουντιάλ 2026 τον Σεπτέμβριο, με τις πωλήσεις των πακέτων εισιτηρίων για τα κρίσιμα ματς κόντρα σε Λευκορωσία, Δανία και Σκωτία να έχουν ήδη ξεκινήσει.

Η Εθνική Ελλάδος ετοιμάζεται να ριχτεί στη μάχη των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, με στόχο να κερδίσει την πρόκριση στην τελική φάση.

Η ΕΠΟ γνωστοποίησε την έναρξη της διάθεσης πακέτων εισιτηρίων για τους τρεις κρίσιμους αγώνες που θα δώσει εντός έδρας απέναντι σε Λευκορωσία, Δανία και Σκωτία.

Αναλυτικά η επίσημη ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Η ΕΠΟ ανακοινώνει την έναρξη πώλησης πακέτων εισιτηρίων για τους τρεις εντός έδρας αγώνες της Εθνικής Ομάδας στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 με την Λευκορωσία, τη Δανία και τη Σκωτία στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η διάθεση πακέτων εισιτηρίων αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση προς τους φιλάθλους που βρίσκονται σταθερά δίπλα στην Εθνική Ομάδα και έχουν συμβάλει καθοριστικά στη δυναμική που καταγράφεται τον τελευταίο χρόνο και έχει οδηγήσει σε αλλεπάλληλα sold out.

Με δεδομένη την καθολική εμπιστοσύνη σε μια ομάδα που όχι απλώς νικά αλλά εμπνέει, η ΕΠΟ δίνει τη δυνατότητα στους φιλάθλους να εξασφαλίσουν τη θέση τους σε όλα τα ματς από σήμερα.

- Πακέτο ενηλίκων από 60€

- Παιδικό πακέτο (γεννηθέντες/είσες 2010 και έπειτα) από 30€

Μπείτε ΕΔΩ ή ΕΔΩ και επιλέξτε τη θέση σας

Πρόγραμμα αγώνων

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025, 21:45

Ελλάδα - Λευκορωσία

Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025, 21:45

Ελλάδα - Δανία

Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025, 21:45

Ελλάδα - Σκωτία»