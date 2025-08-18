Βλαχοδήμος για Μανδά: «Για μένα άργησε λίγο να παίξει»

Σε μια απολαυστική συνέντευξη στο επίσημο κανάλι της Εθνικής στο YouTube, ο Βλαχοδήμος και Μανδάς μιλούν στο «One by One», όπου ένας νέος της Εθνικής «ανακρίνεται» από έναν παλιό.

Στη νέα σειρά του επίσημου καναλιού της Εθνικής στο YouTube, με τίτλο «One by One», ο έμπειρος τερματοφύλακας Οδυσσέας Βλαχοδήμος και ο νεαρός Χρήστος Μανδάς μιλούν για τις αναμνήσεις και τις εμπειρίες τους με την Εθνική ομάδα. Μοιράζονται τις στιγμές που τους σημάδεψαν, τις πρώτες κλήσεις, τα ντεμπούτα τους και τη σχέση τους με τη «Γαλανόλευκη».

Ο Μανδάς αρχικά ανέφερε: «Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω πολλά, όλοι ξέρουμε την αξία του Βλαχοδήμου. Αυτό που με έχει κερδίσει είναι ο χαρακτήρας του».

Τότε ο Βλαχοδήμος απάντησε: «Και εγώ τα ίδια έχω να πω. Στις προπονήσεις περνάμε πολύ καλά, βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Σαν τερματοφύλακας, το καλό είναι ότι έχουμε διαφορετικά στυλ και τα βάζουμε όλα σε μια προπόνηση. Έχω να πω τα καλύτερα για τον Χρήστο, για τη χρονιά που έκανε. Για μένα άργησε λίγο να παίξει, έπρεπε να παίξει πιο νωρίς. Αλλά έδειξε στο γήπεδο τι αξίζει και τι μπορεί να κάνει.»

Σε ερώτηση του Μανδά για το τι θυμάται από την πρώτη του κλήση στη «Γαλανόλευκη», ο έμπειρος κίπερ απάντησε: «Ήταν το 2018, ήταν σημαντικό για μένα, τα ήξερα τα περισσότερα παιδιά. Τότε στην εθνική ήταν και ο Σαμαρής.» Ο Μανδάς στην ίδια ερώτηση απάντησε ότι ήταν πριν από ένα χρόνο και ήταν πολύ χαρούμενος. Το έμαθε όταν έβγαζε βόλτα το σκύλο του και ήταν με την κοπέλα του.

Όσον αφορά το ντεμπούτο του Βλαχοδήμου το 2018 κόντρα στη Φινλανδία, κράτησε τη φανέλα της εθνικής όπως κάνει σε κάθε ντεμπούτο του. Στον αντίποδα, ο Μανδάς μίλησε για το ντεμπούτο του σε φιλικό με τη Μάλτα για λίγα λεπτά και ήταν ένα όνειρο που έκανε πραγματικότητα, όπως και ο Βλαχοδήμος, κράτησε τη φανέλα του και την έδωσε στον πατέρα του.

Ακόμη ο έμπειρος κίπερ ανέφερε: «Αυτό που βλέπω εγώ είναι οτι το κλίμα άλλαξε στην εθνική, απο τη πρώτη μέρα που ξεκίνησα εως τώρα, όλα τα παιδιά μπορώ να πω οτι χαίρονται που έρχονται. Θα ήθελα να παίξω ενα τουρνουά με την εθνική, πιστεύω όπως όλος ο λαός θέλω να παίξουμε ενα EURO ενα μουντιαλ αυτά λείπουν. Το ότι έχουμε παίξει με μεγάλες ομάδες είναι κάτι, έχουμε παίξει με Γαλλία και με Αγγλία και Ολλανδία έχουμε κάνει και νίκες σε μεγάλα γήπεδα αλλά ένα τουρνουα πιστεύω το θέλουμε όλοι μας».

Δείτε ολόκληρο το video: