Με αφορμή το «ναι στην Ελλάδα» από τον Νεκτάριο Τριάντη, ο Μιχάλης Τσαμπάς γράφει στο Gazzetta για την διαδικασία που ακολουθούν οι άνθρωποι της Εθνικής και... οδηγεί όλα τα Ελληνόπουλα να ενταχθούν στο πλάνο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς!

Ξαφνικά στην ποδοσφαιρική μας ζωή από το μεσημέρι της Τετάρτης μπήκε το όνομα του Νεκτάριου Τριάντη! Του 22χρονου ποδοσφαιριστή ο οποίος πήρε τη μεγάλη απόφαση επιλέγοντας την ελληνική υπηκοότητα ώστε να είναι πλέον μέλος της εθνικής Ελλάδος. Το «ξαφνικά» που αναφέρεται στον πρόλογο αφορά φυσικά τους πολλούς.

Γιατί για όλους όσοι κινούνται μέσα στην Εθνική ομάδα γνωρίζουν πολύ καλά πως το... πράσινο φως από τον ποδοσφαιριστή της Σάντερλαντ, δεν ήρθε από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν ήταν μια απλή απόφαση που πάρθηκε από τον Τριάντη χωρίς να έχει προηγηθεί μια ολόκληρη διαδικασία, για να πειστεί προφανώς πως αξίζει τον κόπο να είσαι μέλος μιας ομάδας που με τις εμφανίσεις της τον τελευταίο χρόνο έχει κάνει όλους τους Έλληνες να ονειρεύονται ξανά.

Ο Βασίλης Τοροσίδης και ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης φόρεσαν την «γαλανόλευκη» και την τίμησαν στις «καλές της εποχές».

Μπορεί αμφότεροι να μην ήταν μέλη της «χρυσής γενιάς της Πορτογαλίας», όμως... ανέβηκαν στο γαλανόλευκο τρένο στη συνέχεια έχοντας συμμετοχές σε Euro και Μουντιάλ. Ξέρουν λοιπόν καλά και τι σημαίνει εθνική και πόσο σημαντικό είναι η ομάδα να έχει στο ρόστερ της ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί εντός και εκτός συνόρων. Κι αν το «εντός» είναι εύκολο να το παρακολουθήσει κανείς, το «εκτός» είναι που θέλει μαεστρία.

Εκεί είναι που πρέπει να έχεις ανοιχτά... μάτια, αυτιά, κεραίες και να ξέρει τι «παίζει» στα γήπεδα όλου του πλανήτη. Κι αυτοί ξέρουν. Που... κυλάει ελληνικό αίμα και μπορεί να γίνει αυτό που πρέπει. Ψάχνουν, μιλάνε, ρωτάνε.

Οι περιπτώσεις Κωνσταντίνου Καρέτσα και Χρήστου Ζαφείρη είναι οι πιο τρανταχτές καθώς έχουμε δει ήδη να ξεδιπλώνουν το ταλέντο τους στο χορτάρι με το εθνόσημο, ο Νόα Αλεν είναι επίσης ένα παιδί που «ψήθηκε» ότι αξίζει να ακούει στο γήπεδο τον Εθνικό ύμνο και το «καρέ» συμπληρώθηκε με την περίπτωση του Τριάντη. Το μόνο βέβαιο είναι πως αυτή η διαδικασία θα συνεχιστεί.

Προφανώς σημαντικό να υπάρχει από τον εκάστοτε παίκτη η διάθεση να γίνει παίκτης της Εθνικής Ελλάδος, αλλά σημαντικότερο όλο αυτό να έχει την συγκατάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Άλλωστε πριν ο Καρέτσας, ο Ζαφείρης, ο... , ο..., πάρουν φανέλα και σορτσάκι, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός είναι αυτός με τον οποίο έχουν την τελευταία επαφή. Αυτός που τους... ανοίγει τα χαρτιά του, αυτός που τους λέει το πλάνο που έχει στο μυαλό του για την Εθνική Ελλάδος, αυτός που τους κάνει να νιώθουν σημαντικοί και να παίρνουν την τελική τους απόφαση.

Ποιος δεν θα ήθελε να είναι σε μια ομάδα που έκανε party μέσα στο Wembley;

Ποιος δεν θα ήθελε να είναι σε μια εθνική ομάδα που... σκόρπισε τη Σκωτία στη Γλασκώβη και βρέθηκε ξανά στο πάνω ράφι;

Ποιος δεν θα ήθελε να είναι σε μια ομάδα που ξαναγεμίζει μετά από χρόνια το ΟΑΚΑ και το Καραϊσκάκη και «γεννάει» σε όλους αισθήματα προσμονής;

Ποιος δεν θα ήθελε να είναι σε μια ομάδα που έχει μαζέψει... τόνους ταλέντου και ήδη έχει κάνει πολλά «μπλοκάκια» μεγάλων ομάδων να γεμίζουν σελίδες.

Και το κυριότερο... Ποιος δεν θα ήθελε να είναι σε μια ομάδα που έχει ως ορίζοντα και μεγάλο στόχο σε μερικούς μήνες από τώρα να βρεθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο στην άλλη άκρη του Ατλαντικού;

Υπάρχει μεγαλύτερο όνειρο για έναν αθλητή να εκπροσωπεί τη χώρα του σε μια μεγάλη διοργάνωση; Στην προκειμένη περίπτωση σε ένα Μουντιάλ. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πήρε από τον Γκουστάβο Πογιέτ μια Εθνική ομάδα όχι ακριβώς απαξιωμένη (όπως πχ επί Ρανιέρι, Μαρκαριάν, Αναστασιάδη), αλλά κυρίως πληγωμένη μετά τον αποκλεισμό από τη Γεωργία και δείχνοντας πως έχει... ταβάνι. Μέσα σε λίγους μήνες με δεδομένη την προπονητική του αξία, με δεδομένη την καλή φουρνιά παικτών που υπάρχουν στα ελληνικά και ξένα πρωταθλήματα ( Ντέλιας, Κωστούλας, Μαυροπάνος, Τζίμας, Κουλιεράκης, Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Τσιμίκας, Μουζακίτης, Γιαννούλης ), αλλά και τα «διαμαντάκια» ( Καρέτσας, Ζαφείρης ) που ανακάλυψε η διαδικασία που αναφέραμε πιο πάνω, έφτιαξε ένα... μαγαζί γωνία. Μια λαμπερή βιτρίνα που προφανώς όλοι θέλουν να βρουν θέση σε αυτή.

Και κάπως έτσι ούτε ο «επόμενος Τριάντης» θα αργήσει να φανεί.