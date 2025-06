Ο πρώην αμυντικός μέσος και άλλοτε τεχνικός του ΟΦΗ είναι «μια ανάσα» από την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Εθνικής Ιταλίας.

Πολύ κοντά σε οριστική συμφωνία για να αναλάβει τον πάγκο της... πατρίδας του, βρίσκεται ο Τζενάρο Γκατούζο. Ο πρώην άσος των γηπέδων από τη θέση του αμυντικού χαφ είναι εδώ και μέρες το φαβορί για να αντικαταστήσει τον Λουτσιάνο Σπαλέτι.

Μετά και την άρνηση του Κλαούντιο Ρανιέρι να αναλάβει τις τύχες της «Σκουάντρα Ατζούρα», οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας προχώρησαν την περίπτωση του άλλοτε τεχνικού του ΟΦΗ, και, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, απομένουν κάποιες λεπτομέρειες για να ανακοινωθεί η συμφωνία.

Όπως γράφει ο Ιταλός ρεπόρτερ, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί (θετικά) το θέμα.

🚨🇮🇹 Gennaro Gattuso, on the verge of becoming new Italy head coach with agreement due to be finalised in the next days.



Final details and then deal done. pic.twitter.com/56eToHTi3u