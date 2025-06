Με επίσημο έγγραφο προς τη FIFA η Παλαιστίνη έκανε ένσταση για το γκολ-πέναλτι του Ομάν που σήμανε τον αποκλεισμό της από το επερχόμενο Μουντιάλ.

Το όνειρο της συμμετοχής στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 «έσβησε» στο 90+7' για την Παλαιστίνη, όταν ισοφαρίστηκε στο 90+7' από το Ομάν σε αγώνα της προκριματικής φάσης και έμεινε εκτός της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

Ωστόσο, η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας δεν το βάζει κάτω. Με επίσημο έγγραφο που έστειλε στη FIFA, η Παλαιστίνη κάνει ένσταση για το γκολ που της στέρησε το όνειρο, ένα γκολ που ήρθε από την «άσπρη βούλα», με τη χώρα που δοκιμάζεται από τον πόλεμο να ισχυρίζεται πως δεν υπήρξε παράβαση.

Πλέον η κατάσταση είναι στα χέρια της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, για να δούμε πως θα καταλήξει.

📝 Official Statement by Palestine Football Association regarding the Palestine vs. Oman match 🇵🇸



📝 بيان صادر عن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بخصوص مباراة فلسطين وعُمان🇵🇸 pic.twitter.com/auMt3uPLj2