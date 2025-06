Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ιταλίας προσπαθεί να βρει τον διάδοχο του Λουτσιάνο Σπαλέτι, με τον Τζενάρο Γκατούζο, σύμφωνα με τον Ντι Μάρτσιο, να είναι αυτή τη στιγμή ο Νο 1 υποψήφιος για να αναλάβει τα ηνία των Ατζούρι.

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι αποτελεί παρελθόν για τον πάγκο της Ιταλίας, με τη νίκη επί της Μολδαβίας (2-0) να είναι η τελευταία του εμφάνιση στον πάγκο. Η βαριά ήττα από τη Νορβηγία (3-0) στο ξεκίνημα των προκριματικών για το Μουντιάλ του 2026 του κόστισε τη θέση, και πλέον η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ιταλίας βρίσκεται σε διαδικασία εύρεσης διαδόχου.

Πρώτος στόχος της Ομοσπονδίας ήταν ο Κλαούντιο Ρανιέρι, όμως ο πολύπειρος τεχνικός δεν άλλαξε γνώμη, αφού επιμένει στην απόφασή του να αποσυρθεί από την προπονητική και να συνεχίσει σε ρόλο συμβούλου στη Ρόμα. Έτσι, η αναζήτηση συνεχίζεται και το επόμενο 48ωρο αναμένεται καθοριστικό.

Σύμφωνα με δημοσιευμάτα ο Τζενάρο Γκατούζο δείχνει να είναι η πρώτη επιλογή για τον πάγκο των Ατζούρι. Να θυμίσουμε πως ο 47χρονος τεχνικός βρίσκεται αυτή τη στιγμή χωρίς ομάδα, καθώς αποχώρησε από τη Χάιντουκ Σπλιτ, ολοκληρώνοντας τη συνεργασία του με τον κροατικό σύλλογο στο φινάλε της σεζόν. Στο παρελθόν έχει περάσει από πάγκους όπως αυτοί των Μίλαν, Νάπολι, Μαρσέιγ και Βαλένθια.

