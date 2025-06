Βραζιλία και Ισημερινός εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στο Μουντιάλ του 2026 και έκαναν 13 τις ομάδες που έχουν πάρει εισιτήριο για το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού.

Η νίκη της Βραζιλίας με 1-0 επί της Παραγουάης καθώς και το 0-0 του Περού με τον Ισημερινό έδωσαν δυο ακόμη εισιτήρια για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Πλέον, «Σελεσάο» και... Εκουαδόρ εξασφάλισαν την παρουσία τους στο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ραντεβού, κάνοντας 13 τις χώρες που έχουν προκριθεί στη διοργάνωση, όπως έπραξε και η Αυστραλία, νικώντας με ανατροπή 2-1 τη Σαουδική Αραβία.

