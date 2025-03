Η Βραζιλία «φλερτάρει» έντονα τον Κάρλο Αντσελότι, τον θέλει στον πάγκο της Σελεσάο για το Μουντιάλ του 2026 και ήρθε ξανά σε επαφή με τον Ιταλό τεχνικό της Ρεάλ Μαδρίτης!

Η ταπεινωτική ήττα της Βραζιλίας από την Αργεντινή στο «Μονουμεντάλ» έχει φέρει αναβρασμό τις τάξεις της Σελεσάο και η θέση του Ντοριβάλ Τζούνιορ... τρίζει απειλητικά.

Οι εξελίξεις μάλιστα φαίνεται πως «τρέχουν», αφού σύμφωνα με την «Ge Globo» η Ομοσπονδία της Βραζιλίας προσέγγισε τον Κάρλο Αντσελότι, το όνομα του οποίου βρισκόταν ήδη στη λίστα των πιθανών υποψηφίων εάν τελικά ο Ντοριβάλ απομακρυνθεί από τον πάγκο της Βραζιλίας.

Μάλιστα, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Αντσελότι είναι από την πλευρά του δεκτικός στο να ξεκινήσουν οι συζητήσεις, αλλά η όποια πρόοδος να πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων τον Ιούλιο του 2025!

