Ο Νεϊμάρ και οι τραυματισμοί του, δικαίωσαν την... προφητεία του Λίνεκερ

Ο Νεϊμάρ υπέστη τον σοβαρότερο τραυματισμό της καριέρας του και θα χρειαστεί να μείνει εκτός για τουλάχιστον οκτώ μήνες. Η προφητεία του Γκάρι Λίνεκερ το 2017, οι συνεχόμενοι τραυματισμοί του Βραζιλιάνου και το τεράστιο ταλέντο που δεν έφτασε ποτέ εκεί που «έπρεπε».

«Νεϊμάρ, μόνο ένας είναι ο δρόμος που μπορείς να πάρεις όταν φεύγεις από την Μπαρτσελόνα και αυτός είναι προς τα πίσω». Αυτή ήταν η ατάκα που είχε «πετάξει» ο Γκάρι Λίνεκερ το καλοκαίρι του 2017, όταν ο Νεϊμάρ αποφάσισε να αλλάξει σελίδα στην καριέρα του, αποχωρώντας από την Μπαρτσελόνα για να μετακομίσει στο Παρίσι και την Παρί Σεν Ζερμέν.

Oh Neymar, there is only one direction to go from @FCBarcelona and that's backwards.