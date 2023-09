Ο Κορέα έπαιξε με το «10» στην πλάτη και οι Βολιβιανοί τον μπέρδεψαν με τον Μέσι φωνάζοντας ρυθμικά το όνομα του super star της Ίντερ Μαϊάμι, ο οποίος ήταν εκτός αποστολής.

Ο Άνχελ Κορέα αγωνίστηκε με το Νο «10» στη φανέλα κόντρα στη Βολιβία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 και οι Βολιβιανοί τον μπέρδεψαν με τον Λιονέλ Μέσι φωνάζοντας ρυθμικά το όνομα του super star της Ίντερ Μαϊάμι, ο οποίος ήταν εκτός αποστολής.

Ακόμα και όταν ο επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης πέρασε στον αγωνιστικό χώρο, οι φίλαθλοι που βρέθηκαν στο «Ερνάντο Σίλες», εξακολουθούσαν να πιστεύουν πως ο ποδοσφαιριστής με το «10» είναι ο pulga.

Bolivia Fans Are Funny😄😄



They Were Happy That Argentina' Number 10 Entered The Pitch



It Was Correa and not Messi🙏😭😭



It was funny🤣



