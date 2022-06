Οι Σκωτσέζοι φίλαθλοι έδειξαν ποδοσφαιρικό πολιτισμό και αλληλεγγύη, δίνοντας το χειροκρότημά τους προς το κοινό της εθνικής Ουκρανίας έξω από το «Χάμπτεν Παρκ», παρά τον αποκλεισμό τους από τον τελικό των μπαράζ για το Μουντιάλ.

Η επιστροφή της εθνικής Ουκρανίας σε επίσημους αγώνες, για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα του πολέμου από τη Ρωσία, στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία. Οι παίκτες του Ολεξάντρ Πετρακόβ προκρίθηκαν στον τελικό των μπαράζ για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, νικώντας μέσα στη Γλασκώβη την εθνική Σκωτίας και πλέον οδεύει για το δύο-στα-δύο με αντίπαλο την Ουαλία στο Κάρντιφ (5/6, 19:00).

Το κλίμα ήταν συγκινησιακά φορτισμένο στο «Χάμπτεν Παρκ» και η προσέλευση των Ουκρανών φιλάθλων συγκινητική, όπως συγκινητικό ήταν και το χειροκρότημα των Σκωτσέζων οπαδών μετά το τέλος του αγώνα.

Καθώς αποχωρούσαν από το γήπεδο και παρά τον αποκλεισμό της εθνικής τους ομάδας από τη συνέχεια, οι φίλοι των γηπεδούχων παρέδωσαν μαθήματα ποδοσφαιρικού κι όχι μόνο πολιτισμού, χαρίζοντας το πιο θερμό χειροκρότημα στους Ουκρανούς που ταξίδεψαν στη Γλασκώβη για να δουν τη χώρα τους, η οποία βρίσκεται ακόμα στη δίνη του πολέμου.

Scotland fans applauding Ukrainian supporters as they celebrate reaching the World Cup playoff final 🇺🇦 pic.twitter.com/JId0U0XgI2