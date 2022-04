Το CAS ανακοίνωσε πως η ρωσική ομοσπονδία ποδοσφαίρου απέσυρε την έφεση που είχε καταθέσει σχετικά με τον αποκλεισμό της εθνικής τους ομάδας από το μπαράζ του Παγκόσμιου Κυπέλλου, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Η FIFA και η UEFA απέκλεισαν την εθνική ομάδα της Ρωσίας και τα ρωσικά κλαμπ από τις διεθνείς διοργανώσεις, στο πλαίσιο των κυρώσεων για την εισβολή στην Ουκρανία και η ομοσπονδία τους προσέφυγε στο CAS κατά της απόφασης. Oι Ρώσοι είχαν κάνει δύο ενστάσεις. Η πρώτη κατά της απόφασης της UEFA να αποβάλει τις ομάδες της από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, η δεύτερη κατά της FIFA να αποβάλει τις ομάδες της από τις παγκόσμιες διοργανώσεις.

Το Διεθνές Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο ανακοίνωσε την Τρίτη (5/4), πως οι Ρώσοι απέσυραν στις 30 Μαρτίου την έφεση που είχαν καταθέσει κατά της FIFA και αποδέχονται τον αποκλεισμό της εθνικής τους από το Μουντιάλ του Κατάρ, όμως εμμένουν στη διαμάχη τους με την ευρωπαϊκή ομοσπονδία. Θυμίζουμε πως οι Ρώσοι ήταν να αντιμετωπίσουν την Πολωνία, η οποία πέρασε άνευ αγώνα και στον τελικό των μπαράζ απέκλεισε τη Σουηδία και προκρίθηκε στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

