Σοκαριστικός είναι ο αριθμός των εργατών που καταγγέλλουν την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Κατάρ και τα σημεία όπου κατασκευάζονται τα γήπεδα για το Παγκόσμιο Κύπελλο!

Νέα έκθεση που έρχεται από το Business & Human Rights Resource Centre, παρουσιάζει αποτελέσματα που είναι είναι ενδεικτικά των συνθηκών στις οποίες οι εργάτες προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα στο Κατάρ.

Από τους θανάτους που προκαλούνται λόγω των απίστευτα υψηλών θερμοκρασιών που έχουν οδηγήσει πολλούς σε ανακοπή καρδιάς, μέχρι την τεράστια ταλαιπωρία με τα διαβατήρια, αλλά και τους μισθούς που στερούνται οι εργάτες για πολλούς μήνες παραμένοντας απλήρωτοι και δουλεύοντας νυχθημερόν, δίχως να γνωρίζουν πότε θα λάβουν τα δεδουλευμένα.

Οι συνθήκες εργασίες είναι απαράδεκτες, όπως αναφέρεται στην σχετική έρευνα, η οποία ενισχύει ακόμα περισσότερο την αίσθηση που επικρατεί γύρω από το Παγκόσμιο Κύπελλο του Νοέμβρη και το κατά πόσο καταπατείται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια στον τόπο διεξαγωγής του τουρνουά, το οποίο... έχει ήδη βαφτεί με αίμα.

More than 24,000 workers have suffered human rights abuses building the World Cup infrastructure in Qatar, a human rights campaign group says.

Allegations include:

🇶🇦Unpaid wages

🇶🇦Passport confiscation

🇶🇦Death/injury

🇶🇦Dangerous working conditions https://t.co/nXK3la7Kor