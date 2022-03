Υπάρχει μια εξαιρετικά ακραία πιθανότητα η Ιταλία να συμμετέχει τελικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, εάν το Ιράν μείνει εκτός επειδή απαγόρευσε την είσοδο των γυναικών σε αγώνα του.

Περίπου 2.000 Ιρανές, που είχαν αγοράσει εισιτήρια για τον αγώνα Ιράν - Λίβανος, ήταν παρούσες στην περιοχή του γηπέδου Ιμάμ Ρέζα, αλλά τελικά δεν μπόρεσαν να εισέλθουν για να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση. Γεγονός που έδωσε τροφή για σενάρια αποκλεισμού από την FIFA και ελπίδες στους Ιταλούς για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Iranian women were barred from entering a stadium in northeast #Iran to watch the Iran-Lebanon match#FIFA #Football #WomensRights pic.twitter.com/EWJU5SCOBa