Ένα από τα highlights της βραδιάς έκανε δικό του ο Λουίς Σουάρες με το ανάποδο ψαλίδι με το οποίο σκόραρε απέναντι στην Χιλή, η οποία με την ήττα (2-0) από την Ουρουγουάη έμεινε ξανά εκτός Μουντιάλ.

Η «σελέστε» είχε εξασφαλισμένη την παρουσία της στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ που θα διεξαχθεί από τον Νοέμβρη μέχρι και τον Δεκέμβρη του τρέχοντος έτους.

Παρ' όλα αυτά, το γεγονός αυτό δεν την εμπόδισε να πάρει ακόμα μια νίκη, με τον Λουίς Σουάρες στα 35 του να πετυχαίνει ένα από τα πιο όμορφα γκολ αυτής της φουρνιάς των αγώνων των εθνικών ομάδων για τον Μάρτιο του 2022.

Στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης με τους Χιλιανούς και έπειτα από εκτέλεση κόρνερ και προσπάθεια του Αραούχο να πάρει την κεφαλιά, ο Σουάρες γύρισε αμέσως το κορμί του για να σκοράρει με ανάποδο ψαλίδι, ξεσηκώνοντας τους συμπαίκτες του που το πανηγύρισαν έξαλλα.

Φυσικά με αυτό το γκολ ο διεθνής επιθετικός της Ατλέτικο προσπέρασε ξανά τον Λιονέλ Μέσι ως ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών από την Conmebol στα προκριματικά του Μουντιάλ με 29 τέρματα έναντι των 28 του Αργεντινού.

Η Χιλή με αυτή την ήττα μένει πλέον οριστικά εκτός διοργάνωσης του Κατάρ.

