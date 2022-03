Οργή επικρατεί στους Πολωνούς οπαδούς, καθώς ο Κάρολ Σφιντέρσκι δήλωσε τραυματίας και δεν πήγε να αγωνιστεί για την εθνική του στα μπαράζ του Μουντιάλ, όμως αγωνίστηκε βασικός και σκόραρε δις στο τελευταίο παιχνίδι της Σάρλοτ.

Πρόβλημα υπάρχει στη γραμμή κρούσης της εθνικής Πολωνίας εν όψει του τελικού των μπαράζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 κόντρα στη Σουηδία, την ερχόμενη Τρίτη (29/3, 21:45) μετά και τον τραυματισμό του σέντερ φορ της Μαρσέιγ, Αρκάντιους Μίλικ. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των Πολωνών, Τσέσλαβ Μίχνιεβιτς, δέχτηκε κριτική από οπαδούς στα Social Media για την «επιλογή» του να μην καλέσει τον πρώην επιθετικό του ΠΑΟΚ, Κάρολ Σφιντέρσκι, όμως η αλήθεια είναι διαφορετική...

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Πολωνίας, Γιακούμπ Κβιατκόβσκι σε ανάρτησή του στο twitter δημοσιοποίησε το έγγραφο που έστειλε τη Δευτέρα (21/3) ο γιατρός της Σάρλοτ στην ομοσπονδία με το οποίο ενημέρωσε πως ο διεθνής φορ τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τη New England Revolution (20/3) και θα μείνει εκτός δράσης για μία με δύο εβδομάδες.

Οι ιθύνοντες της ομάδας και οι οπαδοί έχουν κάθε δικαίωμα να «βράζουν», καθώς ο Σφιντέρσκι αγωνίστηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (27/3) για 92 λεπτά κόντρα στη Σινσινάτι και μάλιστα σκόραρε τα δυο γκολ της ομάδας του (2-0)...

I corresponded with @KwiatkowskiKuba, who explained why he published the email from Charlotte FC about Karol Swiderski's injury. In short, it was to end a 'shitstorm' about Poland canceling Karol's recall from MLS for World Cup qualifying. Details here:https://t.co/sL9XJd6f3D