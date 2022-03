Το μέλλον του Ρομπέρτο Μαντσίνι στην τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της Ιταλίας φαντάζει αβέβαιο και ο Φάμπιο Καναβάρο είναι το πρώτο φαβορί για τη διαδοχή του.

Η εθνική ομάδα της Ιταλίας οκτώ μήνες μετά τον θρίαμβο της στο Γουέμπλεϊ και την κατάκτηση του Euro 2020 αποκλείστηκε μέσα στο Παλέρμο από τη Βόρεια Μακεδόνια και θα απουσιάσει για δεύτερο διαδοχικό Παγκόσμιο Κύπελλο.

Μετά από ένα τέτοιο σοκ είναι λογικό το μέλλον του Ρομπέρτο Μαντσίνι στην τεχνική ηγεσία της «Σκουάντρα Αντζούρα» να μοιάζει αμφίβολο, με το ενδεχόμενο της παραίτησης του να φαντάζει πιθανό παρά το γεγονός πως έχει συμβόλαιο με την ιταλική ομοσπονδία μέχρι το 2026.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από την Ιταλία σε περίπτωση που υπάρξει αλλαγή στον πάγκο της εθνικής τους ομάδας ο Φάμπιο Καναβάρο είναι το επικρατέστερο φαβορί για να διαδεχθεί τον Μαντσίνι. Ο πρώην αρχηγός της «Σκουάντρα Αντζούρα» και πρωταθλητής κόσμου ξεκίνησε την προπονητική το 2014, έχει κοουτσάρει τις Γκουνγκζού, Τιανζίκ, Αλ Νασρ, την εθνική ομάδα της Κίνας ως υπηρεσιακός τεχνικός για δύο ματς και πλέον αναζητεί την πρώτη του πρόκληση επί ευρωπαϊκού εδάφους.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ αν τελικά υπάρξει αλλαγή στην τεχνική ηγεσία και προχωρήσει η περίπτωση του άλλοτε αμυντικού των Ίντερ, Γιουβέντους και Ρεάλ Μαδρίτης, τότε αναμένεται να αναλάβει χρέη τεχνικού διευθυντή ο πρώην προπονητής των Ιταλών, Μαρτσέλο Λίπι.

