Οι οπαδοί του γηπεδούχου Λιβάνου επιτέθηκαν στους Σύρους με μπουκάλια και ρατσιστικά συνθήματα, με το μεταξύ τους ματς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου να διακόπτεται προσωρινά.

Τεταμένο ήταν το κλίμα στην αναμέτρηση του Λιβάνου με τη Συρία στη Σιδώνα για την 9η αγωνιστική του πρώτου ομίλου των προκριμαρτικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ. Πριν το ματς υπήρξε ένταση ανάμεσα στους οπαδούς, ενώ το παιχνίδι οδηγήθηκε σε μισάωρη διακοπή στο 78ο λεπτό.

Οι βαθμολογικά αδιάφοροι Σύροι προηγήθηκαν με 3-0 από το 44' στην έδρα των Λιβανέζων και «γκρέμισαν» τα ονείρα τους για την τρίτη θέση, η οποία θα τους οδηγούσε στα μπαράζ, καθώς με μια αγωνιστική να απομένει είναι στο -3 από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με τους Άραβες να έχουν ματς λιγότερο και αν κερδίσουν σήμερα (24/3, 19:00) τους ουραγούς Ιρακινούς θα «κλειδώσουν» τρίτη θέση πίσω από τη Νότια Κορέα και το Ιράν που έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση τους στο Κατάρ.

Οι οπαδοί των γηπεδούχων επιτέθηκαν με μπουκάλια, κομμάτια γυαλιού και διάφορα αντικείμενα στους Σύρους ποδοσφαιριστές, ενώ τους προσέβαλαν με ρατσιστικά συνθήματα και ο διαιτητής διέκοψε το παιχνίδι στο 78'. Το ματς συνεχίστηκε μετά από περίπου μισάωρη διακοπή και το 0-3 έμεινε μέχρι τέλους.

Lebanon-Syria interrupted 12 minutes to full time, after local fans in Saida apparently attacked Syrian players. The Syrians, who had nothing to lose, smashed Lebanon’s playoff dream with a comfortable 0-3 lead already in halftime. Derby a-Sham in full force! #AsianQualifiers