Η Ιαπωνία κέρδισε την Αυστραλία με 2-0 στο φινάλε και έκλεισε θέση στο Μουντιάλ, «παρασύροντας» μαζί της και την Σαουδική Αραβία.

Η ομάδα της Ιαπωνίας έκλεισε ένα εισιτήριο για το Μουντιάλ στο Κατάρ. Για την 9η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ, οι Ιάπωνες εξασφάλισαν για έβδομη φορά θέση στην τελική φάση, χάρη στη νίκη τους με 2-0 επί της Αυστραλίας.

Μία νίκη που ήρθε στο φινάλε της αναμέτρησης καθώς στο 89’ άνοιξε το σκορ ο Μιτόμα (αποδείχθηκε χρυσή αλλαγή καθώς μπήκε στο ματς στο 84') για τους φιλοξενούμενους.

Kaoru Mitoma scores in the 89th minute to break the deadlock and send Japan to their 7th straight @FIFAWorldCup. pic.twitter.com/Fjo03YWd3k