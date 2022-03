Με δυο ματς λιγότερα από τον αρχικό προγραμματισμό θα ξεκινήσουν απόψε τα μπαράζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 και τέσσερις χώρες θα φτάσουν ένα βήμα πιο κοντά στο Κατάρ.

Δέκα ευρωπαϊκές ομάδες έχουν κλείσει τη θέση τους για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 και πλέον απομένουν τρία «εισιτήρια» για το Κατάρ τα οποία θα διεκδικήσουν επτά χώρες μέσω της διαδικασίας των μπαράζ. Απόψε (24/3, 21:45) τέσσερις ομάδες θα κάνουν το πρώτο από τα δύο τελευταία βήματα για το Μουντιάλ του ερχόμενου Δεκεμβρίου.

Τέσσερα από τα έξι ματς που ήταν στον αρχικό προγραμματισμό θα διεξαχθούν λόγω των εξελίξεων με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Θυμίζουμε πως η Πολωνία βρίσκεται άνευ αγώνος στον δεύτερο γύρο των μπαράζ, καθώς ήταν να αντιμετωπίσουν τους Ρώσους, οι οποίοι έχουν αποβληθεί από τη διοργάνωση, ενώ το ματς της Σκωτίας με την Ουκρανία οδηγήθηκε σε αναβολή.

Oι δέκα ευρωπαϊκές ομάδες που έχουν προκριθεί στο Κατάρ:

To πρόγραμμα των μπαράζ:

🏆 2022 World Cup play-off draw ✅



Which fixture are you most looking forward to? 🤩#WCQ pic.twitter.com/E6Vg76tbxD