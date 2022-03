Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς ήταν για άλλη μια φορά απολαυστικός στις δηλώσεις του ενόψει των αγώνων με την εθνική Σουηδίας, παραδέχθηκε πως φοβάται την απόσυρση, αλλά ξεκαθάρισε πως ο μεγαλύτερος φόβος ανήκει στους... φιλάθλους που δεν ξαναδούν παίκτη σαν κι αυτόν στα γήπεδα!

Όσο ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς παραμένει στην ενεργό δράση, ένα είναι σίγουρο: ότι θα συνεχίσει να προσφέρει iconic στιγμές εντός κι εκτός γηπέδου, θα πετυχαίνει γκολ και θα χαρίζει γνήσιες ατάκες όπως μόνο ο ίδιος ξέρει μέχρι... τελικής πτώσεως.

Ο Σουηδός σούπερ σταρ «ξαναχτύπησε», αυτή τη φορά στη συνέντευξη Τύπου ενόψει των μπαράζ της εθνικής Σουηδίας για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ (ημιτελικός με Τσεχία, ο νικητής στον τελικό κόντρα στην Πολωνία). Και αφού αρχικά εμφανίστηκε ρεαλιστής και προσγειωμένος, λέγοντας στους δημοσιογράφους να μην περιμένουν πολλά από αυτόν στην ηλικία του, ο «Ίμπρα» πάτησε τον διακόπτη και επανήλθε στα γνωστά στάνταρ του. Δηλώνοντας ότι πιο πολύ από όσο φοβάται ο ίδιος να «κρεμάσει» τα παπούτσια του, θα πρέπει να... φοβούνται οι φίλαθλοι, οι οποίοι δεν θα ξαναδούν κάτι σαν την αφεντιά του στα γήπεδα.

«Μην περιμένετε πολλά από μένα. Τα πόδια μου πλέον δεν με κρατάνε για 90 λεπτά. Αλλά αυτό το ξέραμε πριν από αυτή τη συγκέντρωση. Είμαι γέρος, αλλά σε πολύ καλή κατάσταση.

«Η μεγαλύτερη στενοχώρια θα είναι δική σας, που δεν θα με ξαναδείτε να παίζω. Απολαύστε το όσο είμαι στο γήπεδο, διότι δεν θα ξαναδείτε κάτι τέτοιο. Θα δείτε τον Ελάνγκα, το λέω με όλο τον σεβασμό, αλλά δεν θα ξαναδείτε Ιμπραΐμοβιτς.

«Έχω αυτό τον φόβο: τι θα συμβεί μετά; Ξέρω πως θα έχω διαφορετικές ευκαιρίες όταν αποσυρθώ, πολλές προσφορές. Αλλά αυτή την αδρεναλίνη που έχω στο γήπεδο δεν θα την βρω πουθενά αλλού. Γι’ αυτό είμαι σε πανικό. Θα συνεχίσω να παίζω για όσο είναι δυνατόν και το απολαμβάνω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Zlatan Ibrahimovic knows retiring will be very sad... for everybody else 😅 pic.twitter.com/up4wUVRltD