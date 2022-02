Αυξάνονται οι εθνικές ομάδες που αρνούνται να αντιμετωπίσουν τη Ρωσία σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, με την Ουαλία να ακολουθεί τα χνάρια των Πολωνών, των Σουηδών και των Τσέχων.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ουαλίας, έγινε η τέταρτη ομάδα μετά τις Τσεχία, Πολωνία και Σουηδία που αρνείται να παίξει με τη Ρωσία, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία.

Οι Ουαλοί εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία ξεκαθάρισαν τη στάση τους και εκφράζοντας παράλληλα την συμπαράστασή τους στην Ουκρανία.

«Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουαλίας (FAW) στέκεται αλληλέγγυα με την Ουκρανία και νιώθει μεγάλη θλίψη και σοκ για τις πρόσφατες εξελίξεις στη χώρα.

Η FAW εκφράζει την καταδίκη της για τη χρήση βίας και τις φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν από τη Ρωσία κατά την εισβολή της στην Ουκρανία.

Η FAW αποφάσισε ότι η εθνική ομάδα δεν θα παίξει διεθνείς αγώνες εναντίον της Ρωσίας στο άμεσο μέλλον, σε οποιοδήποτε επίπεδο του παιχνιδιού.

Οι σκέψεις και η υποστήριξή μας είναι με τον λαό της Ουκρανίας», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Сильніші разом. Together, we are stronger. Gyda'n gilydd, yn gryfach. 🇺🇦🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 #TogetherStronger