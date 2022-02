Oι ποδοσφαιρικές Ομοσπονδίες της Πολωνίας, της Σουηδίας και της Τσεχίας εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση με την οποία εκφράζουν την άρνηση τους να ταξιδέψουν στη Ρωσία για τα μπαράζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ.

Στις 24 Μαρτίου η εθνική ομάδα της Ρωσίας είναι προγραμματισμένο να υποδεχτεί τους Πολωνούς στο πλαίσιο των μπαράζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ με τη νικήτρια να αντιμετωπίζει ως γηπεδούχος στις 29 του ίδια μήνα την ομάδα που θα προκριθεί από τη «μονομαχία» της Σουηδίας με την Τσεχία, όμως η εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία ενδέχεται να αλλάξει τα δεδομένα.

Oι ποδοσφαιρικές Ομοσπονδίες της Πολωνίας, της Σουηδίας και της Τσεχίας εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση με την οποία αρνούνται να ταξιδέψουν στη Μόσχα για λόγους ασφαλείας και ζητούν από FIFA και UEFA να ορίσουν ουδέτερη έδρα για τους αγώνες τους οποίους ήταν να φιλοξενήσουν οι Ρώσοι.

Η κοινή ανακοίνωση των τριών ομοσπονδιών:

«Οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες Πολωνίας, Σουηδίας και Τσεχίας καταδικάζουν κατηγορηματικά την επίθεση της Ρωσίας προς την Ουκρανία. Με βάση τις τελευταίες ανησυχητικές εξελίξεις στις συγκρούσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, μεταξύ των οποίων και στο ζήτημα της ασφάλειας, οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες της Πολωνίας, της Σουηδίας και της Τσεχίας εκφράζουν την ισχυρή θέση τους ότι οι αγώνες των Play off για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2022 στο Κατάρ, που είναι προγραμματισμένοι για τις 24 και 29 Μαρτίου 2022, δεν πρέπει να διεξαχθούν σε έδαφος της Ρωσίας.

Οι υπογράφουσες αυτής της έκκλησης δεν σκέφτονται να ταξιδέψουν στη Ρωσία και να δώσουν ποδοσφαιρικούς αγώνες εκεί. Η στρατιωτική κλιμάκωση που παρατηρούμε συνεπάγεται σοβαρές επιπτώσεις και αξιοσημείωτα μικρότερη ασφάλεια για τις εθνικές ομάδες μας και για τους αξιωματούχους.

Γι' αυτόν το λόγο περιμένουμε η FIFA και η UEFA να αντιδράσουν άμεσα και να παρουσιάσουν εναλλακτικές λύσεις σχετικά με τοποθεσίες όπου αυτοί οι αγώνες πλέι οφ που πλησιάζουν μπορούν να διεξαχθούν».

Poland, Sweden, and Czech Republic have said they will not travel to Russia to play in World Cup qualifiers in March.



More information on our live blog.