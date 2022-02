Η Ομοσπονδία ποδόσφαίρου της Πολωνίας κατέθεσε αίτημα στη FIFA για διευκρινήσεις σχετικά με τη διεξαγωγή του αγώνα με τη Ρωσία για τα μπαράζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ.

Το πολεμικό κλίμα ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία επηρεάζει όπως ήταν αναμενόμενο και την ποδοσφαιρική δραστηριότητα. Εκτός από το ενδεχόμενο αλλαγής έδρας του μεγάλου τελικού του Champions League, ο οποίος είναι προγραμματισμένος στη «Gazprom Arena» της Αγίας Πετρούπολης ζήτημα άνοιξε και με τη διεξαγωγή του αγώνα μπαράζ για την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, ανάμεσα στη Ρωσία και την Πολωνία.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Πολωνίας (PZPN) λόγω της τρέχουσας κατάστασης ζήτησε άμεσες διευκρινήσεις για τη διεξαγωγή της αναμέτρησης που είναι προγραμματισμένη για τις 24 Μαρτίου στη Μόσχα. Θυμίζουμε πως η νικήτρια του ζευγαριού θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Σουηδία - Τσεχία, για ένα «εισιτήριο» για την τελική φάση του Μουντιάλ.

Poland's Football Association (PZPN) on Tuesday sought clarity from #FIFA on the national team's #WorldCup playoff against Russia in Moscow next month, after Russia ordered troops into breakaway regions of Ukraine. https://t.co/n5sPNcyGnC