Από τις στιγμές που κάνουν έναν οπαδό ευτυχισμένο και φυσικά φέρνουν τους πρωταγωνιστές κοντά στον κόσμο. Ο κόουτς των ΗΠΑ έβγαλε φωτογραφία στην εξέδρα, την ώρα που το ματς με την Ονδούρα εξελισσόταν!

Ο Γκρεγκ Μπερχόλτερ είναι ιδιαίτερα αγαπητός στους οπαδούς της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών και έδειξε πόσο τους εκτιμά με την κίνηση που έκανε στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης της Πέμπτης για τα προκριματικά του Μουντιάλ του Κατάρ.

Με το ματς να έχει σταματήσει για λίγο λόγω των ενοχλήσεων που αισθάνθηκε ο τερματοφύλακας της Ονδούρας, ο Μπερχόλτερ βρήκε την ευκαιρία, ανέβηκε για λίγο πίσω από τον πάγκο και φωτογραφήθηκε με δυο οπαδούς!

Το σκορ ήταν ήδη στο 3-0, το παιχνίδι έφτανε στο τέλος του, οπότε δεν είναι ότι... έχασε τη συγκέντρωσή του από τη δουλειά.

The story behind the time Gregg Berhalter took a picture with fans during the Honduras game pic.twitter.com/khCqxbvbAp