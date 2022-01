Ο Καναδάς ζει μαγικές στιγμές στο ποδόσφαιρο και το έθνος ετοιμάζεται να πανηγυρίσει την πρώτη παρουσία της ομάδας σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από 36 χρόνια μετά και το 2-0 επί των ΗΠΑ.

Οι Καναδοί κατάφεραν να πάρουν ακόμα μια νίκη στα προκριματικά του Μουντιάλ του Κατάρ στην Concacaf, να παραμείνουν αήττητοι στην κορυφή και να μετρούν πλέον αντίστροφα για την μαθηματική εξασφάλιση της πρόκρισης στα τελικά του τουρνουά, τον προσεχή Νοέμβρη.

Το τελικό 2-0 επί των ΗΠΑ διαμορφώθηκε με τα γκολ των Λάριν (7') και Αντεκούγκμπε (90' + 5') και αυτή ήταν η πρώτη νίκη απέναντι στον συγκεκριμένο αντίπαλο μετά από τον Νοέμβρη του 1980.

Πλέον, ο Καναδάς μπορεί από την προσεχή Τετάρτη με δική του νίκη κόντρα στο Ελ Σαλβαδόρ και με... μικρή βοήθεια από τα υπόλοιπα αποτελέσματα, να κλείσει θέση στο Μουντιάλ.

