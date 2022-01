Ο Ματέους Κούνια αποκόμισε οδυνηρό σουβενίρ στον λαιμό από το παπούτσι του τερματοφύλακα του Εκουαδόρ μετά την επικίνδυνη έξοδο που πραγματοποίησε εκείνος με το πόδι ψηλά.

Ο 22χρονος επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης κυνηγώντας το γκολ για την «σελεσάο» στο ματς με του Εκουδόρ, απέκτησε... αναμνηστικό που του προκάλεσε αρκετό πόνο.

Στο 15ο λεπτό της ισόπαλης (1-1) αναμέτρησης τα ξημερώματα της Παρασκευής, ο Ντομίνγκες βγήκε επικίνδυνα και άγαρμπα με ψηλά το πόδι για να σταματήσει τον αντίπαλό του και τον πέτυχε στον λαιμό και στο σημείο του ώμου με τις τάπες.

Φυσικά ο πορτιέρε του Εκουαδόρ αποβλήθηκε και ο Ματέους Κούνια αποκόμισε ένα σουβενίρ που βλέποντάς το, καταλαβαίνει κανείς ότι σίγουρα εκείνη τη στιγμή θα πόνεσε πολύ.

Το ματς των προκριματικών του Μουντιάλ είχε άλλες... τρεις αποβολές, εκ των οποίων διατηρήθηκε μονάχα αυτή του Έμερσον για τη «σελεσάο», αφού ο Άλισον αν και αντίκρισε δυο φορές την κόκκινη κάρτα, ο VAR τον κράτησε στο ματς ανατρέποντας την απόφαση του ρέφερι.

Matheus Cunha's neck after this clash with Ecuador's goalkeeper 😲 pic.twitter.com/9N0NQQkGTD