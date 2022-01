Μαντσίνι: «Δεν είναι κίνηση απόγνωσης ο Μπαλοτέλι, ξέρουμε ότι είναι καλός»

Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι θέλησε να διευκρινίσει τι ισχύει γύρω από την επιστροφή του Μπαλοτέλι στην εθνική Ιταλίας έπειτα από μια τριετία, τονίζοντας πως κάθε άλλο παρά κίνηση απόγνωσης ενόψει των μπαράζ είναι αυτή...

Ο τρελο-Μάριο μπορεί να βρίσκεται στην Ντεμίρσπορ, μακριά από τα φώτα και την πίεση των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι έχει «πέσει» σε ατομική ποιότητα.

Την Τετάρτη εμφανίστηκε με τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Ιταλίας για πρώτη φορά έπειτα από μια τριετία, το απόλαυσε, με τον ομοσπονδιακό προπονητή, Ρομπέρτο Μαντσίνι να αναφέρει:

«Είναι εδώ και δοκιμάζεται όπως αρκετοί άλλοι ποδοσφαιριστές που είχαν αρκετό καιρό να κληθούν στην εθνική ομάδα. Δεν χρειάζεται εμένα να μου δείξει πράγματα και να μου υποσχεθεί τι μπορεί να κάνει.

Ξέρουμε ότι από τεχνικής άποψης είναι σε εξαιρετικό επίπεδο, θέλουμε να δούμε που βρίσκεται από άποψη φυσικής κατάστασης και να δούμε αν θα μπορεί να ταιριάξει με το υπόλοιπο σύνολο που δουλεύει μαζί όλο το προηγούμενο διάστημα».

