Ο Φάμπιο Καναβάρο και η πολωνική ομοσπονδία βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για να αναλάβει ο Ιταλός την τεχνική ηγεσία της εθνικής.

Η πολωνική ομοσπονδία «φουλάρει» για να κλείσει τον προπονητή που θα καθοδηγήσει την εθνική τους ομάδα στα κρίσιμα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κατάρ.

Μετά την αποχώρηση του Πάουλο Σόουζα οι Πολωνοί «ψάχτηκαν» για την περίπτωση του Αντρέα Πίρλο, χωρίς αποτέλεσμα. Η ομοσπονδία των Πολωνών επιμένει στην... ιταλική σχολή, καθώς φαίνεται πως είναι κοντά σε συμφωνία με τον Φάμπιο Καναβάρο.

Ο κάτοχος Χρυσής Μπάλας και σπουδαίος διεθνής αμυντικός αποχώρησε πρόσφατα από την κινέζικη Γκουανγκζου και είχε συνάντηση με τους ανθρώπους της Πολωνίας. Το κλίμα μετά το «meeting» ήταν εξαιρετικό, με τις δυο πλευρές να οδεύουν σε συμφωνία για τα επόμενα δύο χρόνια.

Αν η συμφωνία ολοκληρωθεί η ομάδα των Κάρολ Σβιντέρσκι και Νταμιάν Σιμάνσκι θα είναι η πρώτη που προπονεί ο Καναβάρο στην Ευρώπη μετά το «αγροτικό» του σε Κίνα και Σαουδική Αραβία.

