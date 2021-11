Φαν'τ Σχιπ: To «stop» σε Μανωλά, Σωκράτη, Σιόβα και οι ξεχωριστές περιπτώσεις Φορτούνη - Φετφατζίδη

Ο Τζον Φαν'τ Σχιπ είχε και αυτός τις μεγάλες κόντρες του με δυνατές προσωπικότητες της Εθνικής Ελλάδας και στην εποχή του στην Ελλάδα σταμάτησαν από την ομάδα οι Μανωλάς, Σωκράτης, Σιόβας αλλά και ο Φετφατζίδης!

Παραδοσιακά ένας προπονητής δείχνει προσωπικότητα όταν δεν διστάζει ακόμα και να... συγκρουστεί με τα πλέον δυνατά ονόματα σε μία ομάδα. Μόνο που επίσης παραδοσιακά μία Εθνική ομάδα έχει άλλη προσέγγιση από τους συλλόγους και φυσικά δεν είναι το ίδιο.

Ο Τζον Φαν'τ Σχιπ είχε και αυτός τις... συγκρούσεις και τις κόντρες του. Όπως είχε και τους παίκτες που του... κόλλαγαν πιο καλά στο πλάνο του είχε και παίκτες με τους οποίους εν τέλει δεν τα πήγαινε καλά. Φυσικά δεν είναι στο ίδιο επίπεδο σύγκρισης από πλευράς ονομάτων ο Φετφατζίδης με τους Μανωλά, Σωκράτη Παπασταθόπουλο και Σιόβα.

Για να είμαστε σωστοί σε σχέση με τη καταγραφή των δεδομένων οι Σωκράτης Παπασταθόπουλος και Μανωλάς ήταν προβληματισμένοι σε σχέση με την Εθνική από την περίοδο του Άγγελου Αναστασιάδη - δηλαδή πριν έρθει ο Φαν'τ Σχιπ - και ειδικά μετά το ματς με την Αρμενία.

Επί των ημερών του Φαν'τ Σχιπ αμφότεροι μπήκαν σε... καραντίνα. Δεν καλούνταν στις αποστολές της Εθνικής. Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος είναι στα 33 του χρόνια πλέον και έχει πίσω του 90 διεθνείς συμμετοχές με 3 γκολ. Το 1-1 με το Λιχτεστάιν το 2019 - όπου ήταν αρχηγός - ήταν το τελευταίο του παιχνίδι. Ο 30χρονος σήμερα Κώστας Μανωλάς των 42 αγώνων και του ενός τέρματος με την Ελλάδα επίσης έπαιξε τότε τελευταία φορά. The end από τότε. Ο ίδιος ο Τζον Φαν'τ Σχιπ αιτιολόγησε την απόφασή του λέγοντας ότι ήθελε να δοκιμάσει νέα πρόσωπα στην άμυνα και ότι μετά το Nations League θα υπολόγιζε ξανά τους δύο στόπερ.

Στη θητεία του Φαν'τ Σχιπ οι Μανωλάς, Σιόβας, Φορτούνης, και Φετφατζίδης είχαν τα εξής πεπραγμένα:

Σωκράτης Παπασταθόπουλος: 2 αγώνες

Μανωλάς: 2 αγώνες

Φορτούνης: 10 αγώνες με 2 γκολ και 2 ασίστ

Φετφατζίδης: 2 αγώνες

Σιόβας: 3 αγώνες με 1 γκολ

Οι Μανωλάς και Σωκράτης δεν πείστηκαν να γυρίσουν

Ο Ολλανδός προπονητής από τον Μάρτιο του 2021 είχε αρχίσει να προσεγγίζει τους δύο παίκτες για να δει τις προθέσεις τους αλλά και να τους τονίσει πως τους υπολογίζει για το πλάνο Κατάρ και τα προκριματικά. Παρότι ο Τζον Φαν'τ Σχιπ προσπάθησε ερχόμενος σε επαφή με την πλευρά των δύο παικτών (σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και κατά άλλες πηγές και περισσότερο) οι Μανωλάς και Σωκράτης δεν φάνηκε να πείθονται να γυρίσουν στην Εθνική Ελλάδας. Κατά άλλες πηγές το θέμα ήταν πιο... βαθύ για τους 2 παίκτες και δεν είχε να κάνει μόνο με τον Φαν'τ Σχιπ αλλά και με την κατάσταση στην Ομοσπονδία. Οι ίδιοι πάντως ουδέποτε δημόσια τόνισαν πως δεν ήταν διαθέσιμοι για την Ελλάδα.

Ο ίδιος ο Ολλανδός τεχνικός είχε αφήσει το θέμα στη διακριτική ευχέρεια των παικτών. Στη λογική του όταν θα νιώσουν έτοιμοι οι παίκτες θα ενταχθούν ξανά στην ομάδα. Ωστόσο πηγαίνοντας πίσω βλέπουμε τις δηλώσεις του στον Μάρτιο του 2021 όπου ήταν σίγουρος ότι οι δύο ποδοσφαιριστές θα γύριζαν για τα προκριματικά του Μουντιάλ κάτι που δεν συνέβη ποτέ.

Ενδεικτικά πάντως ο ίδιος ο Μανωλάς σε συνέντευξή του στο MEGA το 2020 είχε τονίσει απαντώντας με ποια λογική δεν καλείται στην Εθνική πως «δεν είμαι υπεύθυνος. Ο κάθε προπονητής και η διοίκηση κρίνονται από τα αποτελέσματα. Εύχομαι η Εθνική να πηγαίνει καλά. Είμαι Έλληνας, διανύω τον 7ο μου χρόνο στο εξωτερικό και την πονάω την Εθνική. Ήμουν στις κλήσεις με τον κ. Σάντος με Καραγκούνη, Τοροσίδη, Αβραάμ και τόσους άλλους παίκτες. Δεν θέλω να αναφερθώ παραπάνω. Εγώ σας είπα. Αγαπάω την Ελλάδα και την Εθνική και είμαι διαθέσιμος. Δεν θα παρακαλέσω κανέναν για να είμαι στην Εθνική».

Βέβαια τώρα το μεγάλο ενδιαφέρον εστιάζεται στο εξής: οι Μανωλάς και Σωκράτης θα πειστούν να επανέλθουν στις κλήσεις της Ελλάδας με τη νέα κατάσταση και τον επόμενο προπονητή ή δεν ήταν μόνο θέμα Φαν'τ Σχιπ;

Το τέλος του Σιόβα και το πειθαρχικό παράπτωμα του Φετφατζίδη

Τον Σεπτέμβριο του 2020 ήρθε η σειρά του Σιόβα να... τελειώσει από την Εθνική με απόφαση του Φαν'τ Σχιπ για τηλεοπτικές δηλώσεις που είχε κάνει (στο OPEN) και στις οποίες είχε αναφερθεί και στους Σωκράτη και Μανωλά και την αξία τους. Επίσης ο Σιόβας δεν επανήλθε στην Εθνική (με τον ίδιο παίκτη να μην θέλει να γυρίσει μετά τον τρόπο που έφυγε). Ο 33χρονος σήμερα στόπερ έμεινε λοιπόν στις 20 διεθνείς συμμετοχές και στο 1 γκολ. Τελευταίο του ματς ήταν το 2020 με το Κόσοβο στο 1-2 για το Nations League όπου είχε βάλει και γκολ μάλιστα.

Λιγότερο θόρυβο σε επίπεδο ΜΜΕ είχε προκαλέσει η απόφαση του Ολλανδού προπονητή να αφήσει εκτός των πλάνων του με την Ιταλία τον Γιάννη Φετφατζίδη. Ο ίδιος ο Ολλανδός κόουτς είχε κάνει λόγο για πειθαρχικό παράπτωμα του τότε παίκτη του Αρη (τα τότε ρεπορτάζ έκαναν λόγο πως άργησε σε συνάντηση της ομάδας). Ο 30χρονος σήμερα Φετφατζίδης έχει 27 ματς με την Εθνική με 3 γκολ. Τελευταίο του παιχνίδι με την Ελλάδα ήταν το 2-1 του 2019 με τη Βοσνία για τα ευρωπαϊκά προκριματικά.

Η ξεχωριστή περίπτωση Φορτούνη και η δήλωση που έχει μείνει για τον Ολυμπιακό

Last but not least, δηλαδή τελευταίος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικός, ο Κώστας Φορτούνης. Λόγω του σοβαρού τραυματισμού του έχει μείνει εκτός εδώ και μήνες οπότε δεν θα μπορούσε να παίζει στην Εθνική τους τελευταίους μήνες. Πριν από τον τραυματισμό όμως ο Φαν'τ Σχιπ είχε κατακριθεί για τη διαχείριση του Έλληνα μεσοεπιθετικού που επί των ημερών του είχε 10 ματς με την Ελλάδα. Από τα επίσημα ματς εκείνης της περιόδου είχε χριστεί βασικός σε 4 αγώνες.

Εν έτει 2020 η απάντηση του Τζον Φαν'τ Σχιπ για την κριτική που δεχόταν για τον Φορτούνη ήταν πως το κριτήριο για την 11άδα «αφορά τη στιγμή και το τι θέλουμε εμείς. Ο Κώστας Φορτούνης δεν παίζει πάντα στον Ολυμπιακό (βασικός). Κάποιες φορές μπαίνει αλλαγή, άλλες φορές ήταν βασικός και είχε έναν τραυματισμό και ήταν εκτός για ένα μεγάλο διάστημα. Το καλύτερο για έναν Έλληνα παίκτη είναι να βρίσκεται στην Εθνική. Είναι η υψηλότερη τιμή.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτόν και αυτός είναι χαρούμενος που είναι εδώ. Πρέπει να έχει σταθερή απόδοση και να παίζει πιο τακτικά και περισσότερο στον Ολυμπιακό. Θα είναι έτσι πιο καλά για να παίζει περισσότερο εδώ. Να παλέψει και να διεκδικήσει τη θέση του εκεί και ίσως να ξεκινάει περισσότερο ως βασικός στην Εθνική μας. Οι παίκτες μας - και δεν αναφέρομαι ατομικά τώρα - πρέπει να προσαρμόζονται σε αυτά που θέλουμε ως ομάδα. Ο Κώστας είναι μαζί μας μόνο 3η φορά για τώρα. Είμαστε χαρούμενοι για αυτά που δείχνει και το πως ανταποκρίνεται σε αυτά που ζητάμε». Ο Φορτούνης σε επίπεδο Εθνικής έχει 54 αγώνες με 9 γκολ.

- Δείτε πιο κάτω το βίντεο με την παρουσίαση του Φαν'τ Σχιπ και το τι είχε πει στο ξεκίνημά του για την Ελλάδα.