Βινίσιους – Ντι Μαρία: Ο ένας «ποδιά», ο άλλος «ουράνιο τόξο» (vids)

Δυο από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές του ντέρμπι της Βραζιλίας με την Αργεντινής μοιράστηκαν οι Ντι Μαρία και Βινίσιους, με τον Αργεντινό να κάνει «ποδιά» στον Βραζιλιάνο και τον τελευταίο να εκδικείται με «ουράνιο τόξο» στον Μολίνα.

Το 0-0 ανάμεσα στις δύο μεγάλες αντιπάλους έστειλε και την «αλμπισελέστε» στο Μουντιάλ του Κατάρ μετά και την ήττα (2-0) της Χιλής από το Εκουαδόρ.

Γκολ μπορεί να μην σημειώθηκαν, οι εντυπωσιακές στιγμές μπορεί να ήταν ελάχιστες, ωστόσο, οι Ντι Μαρία και Βινίσιους πρόσφεραν κάτι διαφορετικό.

Ο σταρ της Παρί στο φινάλε του πρώτου μέρους έκανε «ποδιά» στον επιθετικό της Ρεάλ, που με τη σειρά του αργότερα έκανε «ουράνιο τόξο» αλά Νεϊμάρ στον Μολίνα...

Di Maria sent Vinicius back to the slums of Brazil 😭😭😭pic.twitter.com/R0DdJqeNUb