Αργεντινή: Ξαφνικό πάρτι στ' αποδυτήρια μετά την πρόκριση στο Μουντιάλ (vid)

Είχαν κάνει μπάνιο, είχαν ντυθεί και μόλις είδαν ότι τελείωσε και το ματς της Χιλής, οι Αργεντίνοι ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς στ' αποδυτήρια για την εξασφάλιση της πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, το 2022.

Η «αλμπισελέστε» κατάφερε τελικά στο ξημέρωμα της Τετάρτης να γνωρίζει ότι δεν χρειάζεται πλέον για τα τυπικά τον ένα βαθμό - αυτό της απέμενε μετά το 0-0 με τη Βραζιλία - και θα βρίσκεται οριστικά και αμετάκλητα στο Κατάρ τον χειμώνα του 2022.

Η ήττα (2-0) της Χιλής από το Εκουαδόρ σήμανε και την επισημοποίηση της πρόκρισης για την παρέα του Μέσι, με τους διεθνείς να το γιορτάζουν στ' αποδυτήρια.

Το ματς των Χιλιανών ολοκληρώθηκε λίγη ώρα μετά το ντέρμπι της Αργεντινής με τη Βραζιλία και όλοι είχαν μείνει μαζί περιμένοντας τη λήξη ώστε να γιορτάσουν την επιτυχία τους.

Argentina celebrating qualifying to World Cup 2022



The last dance for Messi 😍🐐 pic.twitter.com/7EwhaVgsRv