Χιλή - Εκουαδόρ: Η «εγκληματική» καρατιά του Βιδάλ στον Φέλιξ Τόρες (vid)

Παραλίγο να προκαλέσει έναν τρομακτικό τραυματισμό στον Φέλιξ Τόρες ο Αρτούρο Βιδάλ με το εγκληματικό μαρκάρισμά του.

Η Χιλή δέχθηκε απρόσμενη ήττα με 2-0 για την 14η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το σκορ άνοιξε στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης χάρη στο γκολ που πέτυχε ο Εστουπινιάν.

Σα να μην έφτανε αυτό για την Χιλή, ήρθε και η αποβολή του Αρτούρο Βιδάλ λίγα λεπτά αργότερα. Συγκεκριμένα, στο 13' μετά από μία βαθιά μπαλιά, ο μέσος της Ίντερ, ύψωσε ψηλά το πόδι του για να διεκδικήσει την μπάλα, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο λαιμό του Φέλιξ Τόρες, ο οποίος πήγε να απομακρύνει με κεφαλιά.

Ετσι, ο διαιτητής δεν είχε άλλη επιλογή από το να στείλει τον Αρτούρο Βιδάλ στα αποδυτήρια γι' αυτό το εγκληματικό μαρκάρισμα...

Arturo Vidal did a Nigel de Jong for Chile against Ecuador and received a straight red card.pic.twitter.com/SQEOlvrgcB