Ισπανία: Με οδηγό τον Λουίς Ενρίκε και... φανάρι τη «Μασία» στο Κατάρ (vids)

Όσο η Μπαρτσελόνα «ταλαιπωρεί» τα φυντάνια της στη δίνη της αγωνιστικής αστάθειας, ο Λουίς Ενρίκε πήρε φως από τη «Μασία» και οδήγησε την Ισπανία στο Κατάρ. Γκάβι, Όλμο, Φατί και οι βετεράνοι απόφοιτοι μετατρέπουν τη Ρόχα σε νέα εν δυνάμει κάτοχο Μουντιάλ.

Το Μουντιάλ απέχει σχεδόν έναν χρόνο από σήμερα και η Ισπανία μπορεί να σχεδιάζει ανεμπόδιστα το ταξίδι της στο Κατάρ. Η νίκη επί της Σουηδίας επισφράγισε τη δίκαιη πρόκρισή της ως πρώτη στον όμιλο της Ελλάδας, η οποία συνδυάστηκε και με μία τρόπον τινά «αναγέννηση» της Ρόχα από τις «στάχτες» της αρμάδας του Βιθέντε Ντελ Μπόσκε. Γοητευτική ξανά, λιγότερο προβλέψιμη από τις πιο πρόσφατες εκδοχές της, φρέσκια και βασισμένη στις αρχές που καθορίζουν το DNA της.

Οι εμφανίσεις της στα προκριματικά από παιχνίδι σε παιχνίδι έπειθαν όλο και περισσότερο. Το σύντομο διάλειμμα για το final-four του Nations League ήταν μάλλον η απόλυτη αποκάλυψη της δυναμικής που διαθέτει εκ νέου το σύνολο του Καταλανού τεχνικού. Τόσο απέναντι στην Ιταλία, όσο και στον χαμένο τελικό από τη Γαλλία, το δείγμα προόδου ήταν κάτι παραπάνω από ικανοποιητικό. Δυναμική και δείγμα που τροφοδοτούνται κατά πολλοίς από τη «Μασία».

Αν συγκρίνει κανείς την 11άδα κόντρα στους Σουηδούς με εκείνη του αποκλεισμού κόντρα στη Ρωσία στους «16» του περασμένου Μουντιάλ (επί Φερνάντο Ιέρο), θα διαπιστώσει δύο εξόφθαλμες διαφορές. Πρώτον, ο κατά πολύ υψηλότερος μέσος όρος ηλικίας (Πικέ, Ράμος, Σίλβα, Ντιέγκο Κόστα) και δεύτερον, η απουσία φρέσκων ταλέντων (με εξαίρεση τον Ασένσιο). Πολύ περισσότερο, της Ακαδημίας των Μπλαουγκράνα στη σύνθεση ή την αποστολή της.

Spain starting XI v Russia



De Gea; Nacho, Pique, Ramos, Alba; Koke, Busquets; Silva, Isco, Asensio; Costa.



What are your score predictions?