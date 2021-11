Κριστιάνο: Του βγήκε όλη η απόγνωση στο τελευταίο σουτ (vid)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε κάτι που μόνο εκείνος θα σκέφτηκε πως ήταν καλή ιδέα, στην τελευταία φάση της Πορτογαλίας στην ήττα (2-1) από τη Σερβία στο «Ντα Λουζ».

Ο CR7 δεν κατάφερε να μην αφήσει την απογοήτευση να βγει στην επιφάνεια μετά την ανατροπή των Σέρβων με την κεφαλιά του Μίτροβιτς.

Στο 90' + 2' βγήκε εκτός περιοχής για να πάρει ένα γέμισμα, όμως, η επιλογή που έκανε ήταν η χειρότερη δυνατή.

Απλά στόπαρε με το στήθος και έκανε ένα γυριστό σουτ που έφυγε προς την εξέδρα και δεν είχε κανένα στόχο, σκοπό ή ορθολογισμό...

POV: Portugal need a goal to qualify for the WC pic.twitter.com/7UmLvVU12p