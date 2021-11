Πορτογαλία: Έχει δεύτερη ευκαιρία στην καταγεγραμμένη αποτυχία της (vids)

Η Πορτογαλία αυτή τη στιγμή απέτυχε. Μπορεί να βρεθεί στο Κατάρ και να διορθώσει την κατάσταση, όμως, στη γενικότερη εικόνα απογοήτευσε. Ο Κριστιάνο θέλει να παίξει στο 5ο του Μουντιάλ, όμως η μεγάλη εικόνα αυτή τη στιγμή προβληματίζει...

Ούτε καν τον αναγκαίο βαθμό δεν κατάφεραν να πάρουν οι Πορτογάλοι από το εντός έδρας ματς κόντρα στην Σερβία στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ του 2022.

Με τον Ρενάτο Σάντσες να έχει βάλει μπροστά στο σκορ την ομάδα του Σάντος από πολύ νωρίς, ήρθαν τα γκολ των Τάντιτς και Μίτροβιτς, με τον τελευταίο να βρίσκει δίχτυα στο 90' και να προκαλεί ξέσπασμα των Βαλκάνιων μέσα στη Λισαβόνα.

Ο Κριστιάνο δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που έτυχε στην εθνική ομάδα της πατρίδας του, ενώ οι Σέρβοι πανηγύριζαν έξαλλα δίπλα του.

Οι Πορτογάλοι οπαδοί έφυγαν απογοητευμένοι από το γήπεδο και παρά την δεύτερη ευκαιρία μέσω των μπαράζ, το αίσθημα που έχει μείνει είναι αυτό που λέει πως η ομάδα απέτυχε.

Έχυσε την καρδάρα με το γάλα...

Ισοπαλία δίχως τέρματα στο ματς με τους μαχητικούς Ιρλανδούς και ήττα την τελευταία στιγμή από τους Σέρβους αντί για πάρτι πρόκρισης στη Λισαβόνα μπροστά στον κόσμο τους.

Οι Πορτογάλοι ουσιαστικά απέτυχαν στα τελευταία παιχνίδια της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ αντί να έχουν ήδη κλείσει μια θέση για το τουρνουά που θα λάβει χώρα στη Μέση Ανατολή σε έναν χρόνο από τώρα.

Δεν είναι και λίγοι αυτοί που έκαναν λόγο για μεγάλη αποτυχία με δεδομένο πως στην αρχή των προκριματικών το γκρουπ με τις Σερβία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο και Αζερμπαϊτζάν φάνταζε ιδανικό για μια... ξέγνοιαστη διαδρομή μέχρι και το Παγκόσμιο Κύπελλο. Κι όμως, δεν ήταν έτσι...

Εκείνο το βράδυ στο Βελιγράδι

Τελείωσαν τα προκριματικά και ο Κριστιάνο είναι ο πρώτος σκόρερ της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας με 6 τέρματα. Κανείς άλλος δεν τον πλησίασε. Ο CR7 έπρεπε να το πάρει πάνω του. Και δυστυχώς για εκείνον και το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του, στο κρίσιμο ματς δεν φάνηκε τόσο ώστε να «καθαρίσει» και να υπογράψει το «εισιτήριο» της πρόκρισης.

Φυσικά η γκρίνια του στο φινάλε μαζί με την τεράστια απογοήτευση για το «κάζο», έχει αιτία καθώς ούτε εκείνος, ούτε κάποιος άλλος από την Πορτογαλία ξέχασαν ποτέ ό,τι συνέβη στο πρώτο ματς με τους Κροάτες.

Τότε που η μπάλα πέρασε πεντακάθαρα την τελική γραμμή και το γκολ του δεν μέτρησε ποτέ (λόγω μη χρήσης του VAR τον περασμένο Μάρτιο), με αποτέλεσμα να παραμείνει το 2-2 και ο Κριστιάνο να δεχθεί κριτική γιατί πέταξε το περιβραχιόνιο κι έφυγε με νεύρα.

This Cristiano Ronaldo strike never counted the first time Portugal faced Serbia.



If it had been given, they would be heading straight to the World Cup on goal difference 😬 pic.twitter.com/LyhpoZXUJF — ESPN FC (@ESPNFC) November 15, 2021

Για το 5ο του Μουντιάλ με τρόπο που έχει ξαναζήσει

Μετά το 2006, το 2010, το 2014 και το 2018 και έχοντας καταφέρει να πανηγυρίσει δυο τρόπαια με τη φανέλα με το εθνόσημο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο θέλει και το 5ο του Παγκόσμιο Κύπελλο προτού αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Και ο δρόμος που έχει ανοίξει πλέον μπροστά του, ξυπνάει μνήμες από την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί πίσω στο 2013.

Τότε, το ζευγάρωμα της Πορτογαλίας με την Σουηδία στα μπαράζ για το Μουντιάλ της Βραζιλίας είχε πάρει μορφή τεράστιας προσωπικής κόντρας ανάμεσα στον σούπερ σταρ των Ιβήρων και τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς.

Με τους δυο τους να βάζουν το «ego» τους στο διακύβευμα της κόντρας των εθνικών ομάδων, ο Πορτογάλος αστέρας βγήκε... θριαμβευτής από αυτό. Τέσσερα γκολ στα δυο παιχνίδια για τον Κριστιάνο, παράσταση... για δυο στην ρεβάνς, με δυο τέρματα από τον Ζλάταν και χατ-τρικ του νυν ηγέτη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Χρεώνουν την αδυναμία στον Σάντος

Ο Φερνάντο Σάντος δεν ξέφυγε από την κριτική του κόσμου της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν πως ο ομοσπονδιακός κόουτς και άλλοτε «τιμονιέρης» της Εθνικής Ελλάδας έχει πολύ μεγάλες ευθύνες για την εικόνα που παρουσίασε η Πορτογαλία σε αυτή τη σειρά των αγώνων της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ.

Του χρεώνουν πως μετά το Euro του 2016 που κατακτήθηκε με τεράστια προσπάθεια στα γήπεδα της Γαλλίας, ο Σάντος δεν έχει αλλάξει τρόπο παιχνιδιού και δεν έχει εμπνεύσει περισσότερο την ταλαντούχα φουρνιά που έχει στα χέρια του.

Και με τον Κριστιάνο συνεχώς να βγάζει τα κάστανα απ' τη φωτιά, το γεγονός πως ουδείς μπορεί να κάνει κάτι αντίστοιχο στην κακή βραδιά του σούπερ σταρ της ομάδας, ο Σάντος χρεώνεται την έλλειψη σωστής διαχείρισης των μελών του ρόστερ του...

The biggest problem for Portugal is Fernando Santos. No one else, nothing else. He should have left after 2016. How can he still be in charge with all the talented Portuguese coaches around?!?!? — Julien Laurens (@LaurensJulien) November 14, 2021

Portugal are blessed with such a pool of talented players and exciting, innovative coaches. But their manager Fernando Santos is not one of them. He has dined out on the 2016 success for far too long and has been holding them back for years. Tonight another manifestation of this. — Colin Millar (@Millar_Colin) November 14, 2021

I know that Portugal are famed for corruption, nepotism, and taking years to solve things that should have been solved in weeks, but there is absolutely zero reasoning for Fernando Santos to still be employed tomorrow. — Zach Lowy (@ZachLowy) November 14, 2021