Σμιθ – Ρόου: «Κατευθείαν στη μαμά το καπελάκι απ' το ντεμπούτο» (vid)

Ο Εμίλ Σμιθ – Ρόου κατάφερε να καταγράψει την πρώτη του συμμετοχή με την ανδρική ομάδα της Αγγλίας και αμέσως μετά δήλωσε πως το καπελάκι από το ντεμπούτο του θα πάει αμέσως στη μητέρα του.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός της Άρσεναλ βρέθηκε στην αποστολή των «τριών λιονταριών» πανάξια βάσει των εμφανίσεών του στην φετινή Premier League, ωστόσο, έπρεπε να μείνει εκτός ο Ράσφορντ λόγω προβλήματος για να διορθώσει ο Σάουθγκεϊτ το αρχικό λάθος της μη κλήσης του Σμιθ – Ρόου.

Ο τελευταίος, έκανε ντεμπούτο στο ανδρικό τμήμα της εθνικής Αγγλίας το βράδυ της Παρασκευής στο ματς με τους Αλβανούς, έγινε ο Νο. 1.264 που παίζει με τους άνδρες του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος και το πρώτο του cap για τη συμμετοχή θα πάει αμέσως στη μαμά του...

Emile Smith Rowe on his first England appearance cap: “It’s going to go straight to my Mum!” #afc pic.twitter.com/dzyDmDmhfZ