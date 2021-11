Ζοσέ Σα: Kλήθηκε στην Πορτογαλία από τον Φερνάντο Σάντος

Ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, Ζοσέ Σα, κλήθηκε στην Εθνική Πορτογαλίας από τον Φερνάντο Σάντος.

Ο Φερνάντο Σάντος έχει να διαχειρισεί αγωνιστικά προβλήματα ενόψει των αναμετρήσεων με Ιρλανδία (11/1, 21:45) και Σερβία (14/11, 21:45)για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ.

Πιο συγκεκριμένα «νοκ άουτ» έχουν τεθεί ο Άντονι Λόπες, ο Ράφα Σίλβα και ο Ζόαο Μάριο, οι οποίοι βρισκόντουσαν στις αρχικές κλήσεις του Φερνάντο Σάντος.

Τη θέση του τερματοφύλακα της Λιόν θα καλύψει ο κίπερ της Γουλβς και πρώην του Ολυμπιακού, Ζοσέ Σα, ο οποίος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, όντας ο MVP των «Λύκων» για τον Σεπτέμβριο. Μαζί με τον 28χρονο προπονητή κλήθηκε στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας και ο Γκονσάλο Γκέδες της Βαλένθια.

Jose Sa has received a call up for @selecaoportugal and will join up with @rubendsneves_, @JoaoMoutinho and @_nelsonsemedo_ for their #Qatar2022 qualifiers.



Congratulations, Jose!



🇵🇹🛫 pic.twitter.com/RimNKpkl7Q