O Κριστιάνο κάνει άλματα και ο πάγκος του Λουξεμβούργου τον… χαζεύει (pic)

Οι παίκτες της εθνικής Λουξεμβούργου ένιωθαν… δέος και μόνο που έβλεπαν τον Κριστιάνο Ρονάλντο να κάνει ζέσταμα.

Όταν είσαι παίκτης από χώρες όπως το Λουξεμβούργο, σπάνια θα σου δοθεί η ευκαιρία να παίξεις κόντρα σε παίκτες όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Τα προκριματικά των Μουντιάλ και του Euro προσφέρουν συνήθως τέτοιες ευκαιρίες όπως έτυχε φέτος στους παίκτες του Λουξεμβούργου.

Οι οποίοι στο πρόσφατο ματς κόντρα στην Πορτογαλία ένιωθαν… δέος και θαυμασμό που έβλεπαν από κοντά έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών.

Ακόμη και στο ζέσταμα ο φωτογραφικός φακός «έπιασε» τον CR7 να κάνει ένα άλμα την ώρα της προθέρμανσης και τους ποδοσφαιριστές που ήταν στον πάγκο του Λουξεμβούργου να φαίνονται πως… χαζεύουν τον 36χρονο που παραμένει σε τρομερή φυσικά κατάσταση.

The look on their faces says it all.



36 years young, Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/y94pLaGlYL