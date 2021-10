Πολωνία – Αγγλία: Τη γλίτωσε ο Γκλικ που είχε πιάσει τον Γουόκερ από τον λαιμό (vid)

Ο Καμίλ Γκλικ δεν θα έρθει αντιμέτωπος με κάποια συνέπεια από την FIFA μετά την χειρονομία που έκανε κατά του Κάιλ Γουόκερ πριν από έναν μήνα στο ματς της Πολωνίας με την Αγγλία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2022.

Ο Πολωνός διεθνής είχε διαπληκτιστεί με τον δεξιό μπακ της Μάντσεστερ Σίτι και τον έπιασε από τον λαιμό.

Ο Χάρι Μαγκουάιρ που το είδε όρμησε να υπερασπιστεί τον συμπαίκτη του κι έτσι ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αλλά και ο Γκλικ αντίκρισαν την κίτρινη κάρτα.

Η αναφορά από πλευράς Αγγλίας προς τη FIFA για το περιστατικό έγινε, όμως, η Παγκόσμια Ομοσπονδία αποφάσισε να μην τιμωρήσει τον Πολωνό ποδοσφαιριστή αφού έκρινε πως δεν ήταν αρκετά τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της ώστε να επιβάλει τιμωρία.

#Glik pinches #KyleWalker’s chin, gets his ear pinched (look carefully) and earlier on this same guy yelled at him to “f*ck off”! And he got a yellow card 🙄. Disgusting.



Come on England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

You have a LOT of support back home❤️#England #ENGPOL #WorldCup pic.twitter.com/kUHhCqNoDp